Przeziębienia i grypa uderzają zimą

Powszechne przeziębienia sš głównš przyczynš, dla której dzieci opuszczajš szkołę, a doroœli pracę. Podczas gdy większoœć masowych przeziębień ma tendencję do samoczynnego wygasania bez konsekwencji, grypa co roku zabija od 250 000 do 500 000 ludzi na całym œwiecie.

Musimy znaleŸć różnice pomiędzy przeziębieniem i grypš, ponieważ wirusy, które je powodujš, niekoniecznie muszš dawać jednakowe objawy.

Na przeziębienie wskazujš trzy objawy: ból gardła, zatkany nos i kaszel. Istnieje ponad 200 wirusów, które mogš powodować przeziębienie, ale rinowirusy sš zdecydowanie najczęstszymi winowajcami. Co ciekawe, około jedna czwarta osób zarażonych zwykłym „wirusem przeziębienia” ma tyle szczęœcia, że w ogóle nie odczuwa żadnych objawów. Przeziębienie to infekcja górnych dróg oddechowych. Najczęstszymi objawami sš podwyższona temperatura, ucišżliwy katar, kaszel, czasem ból gardła.

Grypa może być wywołana jednym z trzech typów wirusa należšcych do grupy ortomyksowirusów oznaczonych jako A, B, lub C. Wirusy dwóch pierwszych typów sš odpowiedzialne za ciężkie zachorowania, które mogš osišgnšć rozmiar epidemii, trzeci powoduje zachorowania o lżejszym przebiegu i nie wywołuje masowych zakażeń. Grypa jest ostrš chorobš zakaŸnš układu oddechowego przenoszonš drogš kropelkowš. Najbardziej narażone na niš sš dzieci oraz osoby starsze. Rozwija się z reguły gwałtownie i od samego poczštku towarzyszš jej ostre objawy. Charakterystycznš cechš choroby jest obserwowany na poczštku infekcji nagły skok goršczki, często dochodzšcy nawet do 40-41 stopni Celsiusza.

Grypa może pojawić się o każdej porze, ale większoœć przypadków występuje w stosunkowo przewidywalnej porze roku. Pierwsze zakażenia zaczynajš się zazwyczaj około paŸdziernika, a szczyt osišgajš w œrodku zimy. Niektóre ogniska grypy mogš jednak się utrzymywać i trwać do maja. Wszystkie obszary klimatu umiarkowanego powielajš ten wzorzec. Nieco inaczej wyglšda sytuacja w obszarach tropikalnych. Tam epidemie mogš pojawić się podczas deszczowych, wilgotnych miesięcy, a przez cały rok utrzymujš stały poziom.

Naukowcy nie w pełni rozumiejš, w jaki sposób wirusy sš w stanie powodować szkody zarówno przy niskich, jak i wysokich temperaturach i wilgotnoœciach. Istnieje kilka teorii, poczšwszy od zimna, które wpływa sprawnoœć naszego układu odpornoœciowego na infekcje, po czas spędzony w zatłoczonych miejscach i mniejszš ekspozycję na promienie słoneczne.

Atak wirusów na nasz organizm rozpoczyna się przez nos. Na szczęœcie œluzówka nosa skutecznie chroni nas przed drobnoustrojami, wytwarzajšc œluz, w którym mikroby zostajš uwięzione. Rzęski w nosie nieustannie nim poruszajš, przesuwajšc go do przełyku, stšd trafia do żołšdka gdzie jest neutralizowany przez kwasy żołšdkowe. Niestety zimne powietrze spowalnia ten proces, a wirusy próbujš wydostać się z matni i zainfekować organizm.

Jeœli atak powiedzie się, wówczas układ odpornoœciowy zajmuje się zwalczaniem wirusa. Jednak zimno również wišże się ze spadkiem tej aktywnoœci.

Pogoda nie zachęca do opuszczania pomieszczeń, w których spędzamy więcej czasu. To również często wymieniane jest jako przyczyna infekcji przeziębieniem i grypš. Zwłaszcza, jeœli czas spędzamy w zatłoczonych przestrzeniach o ograniczonym przepływie powietrza, co pomaga wirusom rozprzestrzeniać się z osoby na osobę. Epidemiolodzy zauważyli, że masowe przemieszczanie się ludzi w okresie œwišt sprzyja zarażeniom, co sugeruje podróże, jako jednego ze sprawców rozprzestrzeniania się wirusa.

Zimš poziom promieniowania ultrafioletowego jest znacznie niższy niż latem. Ma to bezpoœredni wpływ na iloœć witaminy D, jakš nasze organizmy mogš wyprodukować. Wykazano, że witamina D jest zaangażowana układzie immunologicznym, co ogranicza możliwoœci replikacji wirusa. Niestety, inne badania nie potwierdzajš, że suplementacja witaminš D w miesišcach jesiennych i zimowych ma zbawienny wpływ na profilaktykę przeziębień i grypy.

Tak więc, nasza szansa na przeziębienie jest bardzo duża, szacuje się, że doroœli przeziębiajš się 2-3 razy w roku. Najlepszym sposobem na ochronę jest częste mycie ršk wodš i mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz trzymanie się z dala od osób już zarażonych. Zasady te dotyczš również grypy.

Bardzo dobrš metodš zabezpieczenia się przed grypš lub złagodzenia jej objawów jest profilaktyczne szczepienie przeciw grypie sezonowej. Szczepienia, w zależnoœci od sezonu, zapobiegajš 50-90% zachorowań szczepionych osób. WHO w każdym sezonie okreœla, jakich odmian wirusa się spodziewa. Preparaty sš produkowane zgodnie z zaleceniami Œwiatowej Organizacji Zdrowia i ich skutecznoœć zależy od trafnoœci przewidywań.

Szczepionki przeciw grypie sš bezpieczne, znacznie bezpieczniejsze niż powikłania grypy. Po szczepieniu mogš wystšpić jedynie reakcje miejscowe takie, jak zaczerwienienie, bolesnoœć i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz rzadziej reakcje ogólne, czyli niewielki wzrost temperatury ciała, ból mięœni, stawów i głowy.

Jeœli jednak padniesz ofiarš przeziębienia lub grypy, jeœli masz wysokš temperaturę, która nie ustępuje, objawy utrzymujš się lub nasilajš, pojawiajš się bóle w klatce piersiowej - musisz jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Pamiętaj, że największš skutecznoœć osišgniesz rozpoczynajšc leczenie w czasie pierwszych 24–30 godzin od poczštku choroby.