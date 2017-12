Gry wideo walczą z dysleksją AdobeStock

Od dawna wykorzystuje się właściwości gier wideo, aby poprawić percepcję wzrokową i pobudzić procesy uczenia się. Do tej pory nie było jednak jasne, jakie konkretne korzyści można uzyskać wykorzystując tę formę rozrywki do walki z dysleksją. Naukowcy z Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) w San Sebastian postanowili je zweryfikować.