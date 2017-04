Smartfony w walce z astmą

Bezpłatną aplikację MyAsthma można pobrać w iTunes App Store. Obecnie w Wielkiej Brytanii na astmę choruje około 5,4 miliona osób, z czego ponad milion to dzieci. Średnio co 10 sekund ktoś ma zagrażający życiu atak, a dziennie z powodu tej choroby umierają trzy osoby. W ostatnich 20 latach astma zyskała miano jednej z najbardziej powszechnych chorób na świecie. O ile statystyki w większości krajów wskazują na skuteczność walki z astmą, to Wielka Brytania przewodzi europejskiej czołówce państw z największymi wskaźnikami tej dolegliwości.

Jakie korzyści zyskują osoby korzystające z MyAsthma? Aplikacja pozwala na bieżące śledzenie stanu zdrowia i zapisywanie wszystkich istotnych szczegółów. Umożliwia również nadzór opiekunów nad podopiecznymi cierpiącymi na astmę. Na jednym smartfonie można „kontrolować” pięć osób. Gromadzenie danych dotyczących środowiska, poziomu pyłów oraz aktywności ruchowej pomaga na bieżąco analizować i zapisywać wszystkie czynniki mające wpływ na ataki astmy. Dodatkowo dzięki MyAsthma chorzy mogą uzyskać dostęp do klinicznie sprawdzonego testu kontrolnego Astma ControlTM (ACT) lub Childhood Astma Control Test (C-ACT). Powyższe testy stworzono, aby dokładnie monitorować postępy w walce z astmą co 30 dni. Korzystanie z aplikacji gwarantuje również przekazanie danych odpowiednim placówkom służby zdrowia oraz przypomina o przyjmowaniu obowiązkowych leków o wyznaczonej porze. Dr Dominic Shaw z Uniwersytetu w Nottingham podkreślił, że MyAshtma stanowi ogromny krok naprzód dzięki czemu osoby zmagające się z chorobą, będą w stanie w pełni kontrolować jej przebieg oraz zapobiegać niebezpiecznym nawrotom. Aplikacja zmniejsza również ryzyko niewłaściwej kontroli astmy, która może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i hospitalizacji.

W tym roku aplikacja MyAsthma została zgłoszona do nagrody na najbardziej rozwojową i przydatną technologię w dziedzinie zdrowie (AXA PPP Healthcare Health Tech & You Awards 2017). Zwycięzca zostanie ogłoszony na gali 27 kwietnia.