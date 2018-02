Macierewicz krytykuje "prawicowe tygodniki": Nie mają wstydu

Przeciwko ustaleniom ws. katastrofy smoleńskiej autorstwa brytyjskiego eksperta Franka Taylora "stajš ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z katastrofami, którzy nigdy nic nie zbadali, (...) którzy nie majš wstydu" - ocenił Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Wskazał w tym kontekœcie "prawicowe tygodniki".

- W ostatnich dniach, tygodniach, w bardzo szczególny sposób na nowo podjęto dyskusję o tragedii smoleńskiej. Myœlę o niektórych materiałach, które - o dziwo - ukazały się nie w prasie lewackiej, nie w materiałach tzw. opozycji (...) tylko zupełnie gdzie indziej. Myœlę o niektórych tzw. tygodnikach prawicowych, które rozpoczęły szczególnš kampanię dyfamacyjnš skierowanš wobec komisji badajšcej tragedię smoleńskš - powiedział Macierewicz w cotygodniowym felietonie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Okazuje się, że nic nie zbadali, że nic nie zrobili, że to jest w ogóle nieprzydatne - mówił były minister o krytyce działań komisji, zajmujšcej się katastrofš smoleńskš. - Jestem w ogóle poruszony tš kampaniš. Nie dlatego, że często w tych materiałach bezpoœrednio mnie się dotyka, tylko dlatego, że dotyka się pamięci Polaków, naszego narodowego obowišzku, dšżenia do prawdy, nawet jeżeli ono trwa długo - dodał.

Macierewicz bronił słów Franka Taylora, "najbardziej znanego œwiatowego eksperta od badania katastrof lotniczych" - jak mówił były szef MON - który stwierdził, iż "nie ma wštpliwoœci, że eksplozje miały miejsce". - Naprzeciwko temu stajš ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z katastrofami, którzy nigdy nic nie zbadali, którzy nawet nie spytali o stanowisko pana Taylora, ani nie spytali o materiał dowodowy, którym on dysponował. Stajš ludzie, którzy robiš to w ramach walki politycznej, stajš ludzie, którzy robiš to ze względu na rozgrywki personalne-polityczne, stajš ludzie, którzy nie majš wstydu - ocenił Macierewicz.

Eksminister z uznaniem wypowiedział się też o pracujšcych od kilku dni w Mińsku Mazowieckim amerykańskich naukowcach z National Institute For Aviation Research z uniwersytetu stanowego w Kansas. Zajmujš się oni stworzeniem wirtualnego trójwymiarowego modelu Tupolewa Tu-154M. Efekty pracy majš być przekazane podkomisji zajmujšcej się katastrofš w Smoleńsku. Praca naukowców ma umożliwić pełnš rekonstrukcję procesu rozpadu samolotu.

- Oni już zrobili dla nas pewne badania rok temu, badania, przy pomocy których sprawdzili, że główne drzwi do tego samolotu z lewej jego strony, przy samym skrzydle, które zostały z niego wyrzucone z wielkš siłš, musiały uderzyć w ziemię z dziesięciokrotnie większš prędkoœciš, niż ówczesny lot, ówczesny spadek samolotu. A więc jakaœ energia musiała sprawić, że te drzwi zostały na ponad metr wbite w ziemię. Tš energiš była właœnie eksplozja - wskazał Macierewicz.

- Mówię to dlatego, bo ważne jest, żeby polska opinia publiczna wiedziała, jaka jest prawda, zwłaszcza wtedy, gdy im bliżej jesteœmy celu, tym bardziej mnożš się kłamstwa, tym bardziej mnożš się próby zniszczenia (pod)komisji i zniszczenia tego wielkiego dorobku wielu dziesištków, tysięcy ludzi. Polacy majš prawo do prawdy i nic nas nie powstrzyma, żeby to prawo zostało zrealizowane - zakończył swój felieton były minister.