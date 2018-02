"Polakożercza żydowska armia". RMF zawiesza dziennikarza

Szefostwo RMF FM zdecydowało o zawieszeniu w obowišzkach swojego dziennikarza, Bogdana Zalewskiego, za antysemicki wpis na jego blogu. Dziennikarz przeprasza.

Zalewski zamieœcił swoje rozważania na portalu pressmania.pl. We wpisie, analizujšc obecny konflikt między Polskš a Izraelem, pisze: "Polacy, jesteœmy na wojnie!" i wštpi w przeœladowania Żydów po 1945 roku.

Wpis został też umieszczony na profilu dziennikarza na Fb.

Zalewski pisze, że wie, iż bardzo wiele ryzykuje, a najmniej dotkliwš konsekwencjš będzie utrata znajomych na Facebooku. "Czniam to" - pisze, dodajšc, że zawsze kierował się zasadš obrony cywilnej i nie bał się "iœć pod pršd".

Dalej zauważa, że Polska jest "na wojnie z Żydami" - "być może już po raz ostatni" i jest to "œmiertelnie groŸna batalia". Wyraża jednak nadzieję, że "efektem nie będzie totalna fizyczna zagłada naszego narodu".

"Możemy jako państwo znaleŸć się w absolutnej izolacji, która wyczerpie całkowicie nasze siły cywilizacyjne, aż do anihilacji. Moim zdaniem należy to Polakom uœwiadamiać, pracować nad rozwojem narodowego ducha: dumy i walki" - pisze Zalewski.

Dużš czeœć swoich rozważań dziennikarz poœwięcił osobie Williama Dudleya Pelleya. Ten amerykański dziennikarz i pisarz był twórcš i aktywistš faszystowskiego ruchu "Srebrnych koszul". Jak opisuje Zalewski, elementem tego ruchu był jawny antysemityzm, za co Palley został na kilka lat osadzony w więzieniu.

Zalewski w swoim wpisie wišżę też działalnoœć Palleya z ruchem #MeToo.

"W latach 30-tych, œwieżo po zakończeniu dziesięcioletniej pracy w Hollywood, Pelley ostrzegał publicznoœć przed żydowskimi potentatami filmowymi, nadużywajšcymi aryjskich kobiet. Jego ostrzeżenia zostały zignorowane. Dzisiaj, dzięki ruchowi #metoo, jeden Żyd za drugim stracił pracę lub ucierpiał w jakiœ sposób za seksualne gwałty. W tym postępowaniu nie tyle chodzi o seks, ile o poczucie władzy. Niemniej jednak żydowska moc i przemoc wcišż sš przepotężne. Œmiertelnie raniona potęga-bestia może działać bardzo gwałtownie i skutecznie na koniec atakować swych wrogów. Niezależnie od tego, krucjata Williama Dudleya Pelleya jest warta nauki. Złamany za życia, może po swej œmierci pomóc przełamać żydowski monopol" - pisze Zalewski.

Dziennikarz przywołuje tez postać Bess Myerson - Miss Ameryki z 1945 roku - "pierwszej i jak dotšd jedynej Żydówki, która została wybrana najpiękniejszš Amerykankš". Żaliła się ona, że podczas tournee po wygranym konkursie była dyskryminowana w hotelach. Miała przerwać podróż po Stanach, by wraz z Anti-Defamation League (Ligš Przeciwko Zniesławieniu) walczyć z nienawiœciš.

Jak pisze Zalewski kończšc swoje przemyœlenia: "Jej (Bess Myerson - red.) życie osobiste było seriš toksycznych zwišzków i rozwodów. W latach osiemdziesištych została ujawniona jako oszustka i już nigdy nie odzyskała swojej dobrej reputacji. Mam nadzieję, że to alegoria ostatecznej klęski moralnej i politycznej polakożerczej żydowskiej armii".

Zagrzewam do boju w walce z Izraelitami, głównie siebie. Całkiem prywatnie. Na prywatnym profilu na facebooku. Ale zajrzeć zawsze można. Tudzież skomentować. Tu czy tam. Zapraszam serdecznie rodaków. https://t.co/oULO7Iv5y0 — Bogdan Zalewski (@bogdanzalewski8) 1 lutego 2018

Po opublikowaniu tego wpisu szefostwo RMF FM zdecydowało się zawiesić dziennikarza w obowišzkach.

Wirtualna Polska cytuje słowa rzecznika RMF FM Macieja Brzozowskiego:

"Stoimy na stanowisku ze wszelkie treœci publikowane na prywatnych stronach dziennikarzy sš wyłšcznie ich opiniami. Oznacza to że nie zawsze sš zbieżne ze stanowiskiem redakcji radia RMF FM, od zawsze podkreœlajšcej swojš bezstronnoœć i obiektywizm. Redakcja stanowczo odcina się od wszelkich antysemickich zachowań. Jednoczeœnie zapewniamy, że antysemickie opinie nigdy nie pojawiły się i nie pojawiš na antenie. W zwišzku z kontrowersjami jakie wywołała publikacja red. Zalewskiego został on do czasu złożenia wyjaœnień zawieszony w pełnionych obowišzkach".

Zalewski przeprasza: Nie jestem antysemitš

Kilkanaœcie minut temu na swoim profilu na FB dziennikarz przeprosił za swój wpis.

"Szanowni Czytelnicy! Przepraszam za swoje ostatnie teksty na moim prywatnym profilu na Facebooku, które mogły urazić niektórych z Was. Nie było mojš intencjš obrażanie Narodu Żydowskiego, ani zaprzeczanie niewštpliwie wyjštkowej Tragedii Holocaustu. Chciałbym oœwiadczyć, że nie jestem antysemitš. Absolutnie jestem przeciwnikiem jakichkolwiek zachowań antysemickich. W ferworze bieżšcych wydarzeń i goršcych dyskusji dałem się ponieœć nieprzemyœlanym emocjom. Jeszcze raz wszystkich, których dotknęły moje słowa, serdecznie przepraszam" - napisał Zalewski .