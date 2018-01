USA: Mężczyzna aresztowany za groźby "wystrzelania CNN"

Ken Lund [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Mężczyzna oskarżajšcy CNN o emitowanie "fake newsów" został aresztowany w Michigan po tym, jak ponad 20 razy dzwonił do telewizji i groził strzelaninš w siedzibie stacji w Atlancie.

Brandon Griesemer, który mieszka z rodzicami w Novi koło Detroit, został aresztowany przez FBI. Zgodnie z dokumentami sšdowymi, mężczyzna zwrócił na siebie uwagę policji po zadzwonieniu do islamskiego centrum w mieœcie Ann Arbor we wrzeœniu 2017 roku. W trakcie rozmowy mężczyzna miał wygłosić "obraŸliwe komentarze" pod adresem muzułmanów i meczetu. Nie wniesiono jednak żadnych zarzutów w tej sprawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kilka miesięcy póŸniej, 9 stycznia 2018, zadzwonił pod publiczny numer kontaktowy do CNN. Kiedy operator odebrał, mężczyzna miał powiedzieć "Fake News - przychodzę was wszystkich zastrzelić" i obraŸliwie wyrazić się o czarnoskórych. Na kolejny telefon CNN musiało czekać ledwie 3 minuty. Griesmer ocenił tym razem, że wszyscy pracownicy CNN powinni się zabić. Groził tez sieci, mówišc "Jestem teraz w drodze, żeby wystrzelać pieprzony CNN. Przybywam, żeby was zabić".

Kolejne telefony miały miejsce jeszcze tego samego i następnego dnia. W międzyczasie CNN ustaliło, skšd przychodzš połšczenia i że numer należy do ojca Grisemera.

Rzecznik prasowy CNN powiedział, że sieć podjęła "wszelkie niezbędne œrodki" w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. - Bardzo poważnie podchodzimy do wszelkich zagrożeń dla pracowników CNN lub miejsc pracy na całym œwiecie. Nie jest to wyjštkiem - powiedział.

Szczegóły dotyczšce motywów nie sš znane. Jednak CNN i inne media sš często krytykowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który wielokrotnie zarzucał telewizji kreowanie "fake newsów". W tweecie z lutego 2017 roku Trump potępił CNN i 4 inne firmy medialne, nazywajšc je "wrogami narodu amerykańskiego".