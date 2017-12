Kukiz o imprezie sylwestrowej w TVP: Prawie absolut

"Wczorajszo-dzisiejsza muzyczna uczta w TVP to prawie absolut" - kpi na Facebooku Paweł Kukiz, komentując wybór artystów, którzy wystąpili na imprezie sylwestrowej w Zakopanem, transmitowanej przez Telewizję Publiczną.

Swój wpis Kukiz kieruje do prezesa TVP, Jacka Kurskiego (do którego zwraca się per "Kura").

Kukiz proponuje Kurskiemu, by ten w przyszłym roku zaprosił do udziału w imprezie sylwestrowej rumuńskiego piosenkarza Sandu Ciborę, którego teledyski w 2013 roku zdobyły sobie niezwykłą popularność wśród polskich internautów.

"Tych, którzy (są) na załączonym obrazku nawet Zenek (Martyniuk - red.) nie przebije" - zachęca Kukiz zamieszczając link do jednego z teledysków Sandu Ciorby.

"Jeśli zaprosisz Sandu Ciorbę w przyszłym roku - jesteś Mistrz!" - dodaje.

Wpis Kukiza nawiązuje do zaproszenia na organizowaną przez telewizję publiczną imprezę sylwestrową wokalisty Luisa Fonsi, którego "Despacito" zdobyło w 2017 roku rekordową popularność na YouTube.