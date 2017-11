Pułapka na biznes i kontrrewolucja rp.pl

„Rzeczpospolita” na pierwszej stronie zapowiada środowy debiut na NewConnect spółki Gremi Media - wydawcy tego tytułu oraz „Parkietu”. Jak podaje, to zwieńczenie sześciu lat budowy grupy mediowej przez Grzegorza Hajdarowicza i trampolina do dalszego rozwoju. Wartość spółki budowana jest wokół dwóch dzienników koncentrujących się na biznesie, finansach i prawie, kierowanych do profesjonalistów.