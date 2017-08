BuzzFeed: Europejscy dyplomaci twierdzą, że Donald Trump ma ubogie słownictwo

BuzzFeed powołuje się na wypowiedzi "wysoko postawionych europejskich urzędników", którzy twierdzą, że ich przełożeni są zaniepokojeni nieprzewidywalnymi wpisami Trumpa na Twitterze oraz jego nieodpowiedzialnym zachowaniem.

Trump określony został przez rozmówców BuzzFeed jako "pewien rodzaj pośmiewiska" na spotkaniach międzynarodowych.

Według jednego z urzędników, z którymi rozmawiali autorzy raportu, Trumpowi zarzuca się m.in. ubogie słownictwo i niewielką liczbę zwrotów stosowanych przez niego. Podobno - jak czytamy w raporcie - kiedy Trump przemawia, dyplomaci grają w "słowne bingo" próbując odgadnąć słowa jakich użyje.

- Wszystko jest "wspaniałe", "bardzo, bardzo wspaniałe", "niezwykłe" - mówi jeden z dyplomatów.

Oceniając politykę zagraniczną Trumpa dyplomaci twierdzą, że jest ona podyktowana obsesją na punkcie Baracka Obamy. - To jest jego prawdziwe stanowisko. Mógłby pytać: "Czy Obama by to zaakceptował?" - i kiedy odpowiedź jest pozytywna odpowiadałby: Więc my nie.

- On nie chce słuchać argumentów, ani dyskutować. Ma obsesję na punkcie Obamy - mówi rozmówca BuzzFeed.