Maciej Orłoś o "Wiadomościach" TVP: Ordynarna propaganda

Marzena Paczuska nie będzie dłużej szefową "Wiadomości" TVP1. Na stanowisku zastąpił ją Jarosław Olechowski. Czytaj więcej

Redakcyjne zmiany w TVP skomentował były prowadzący "Teleexpress" Maciej Orłoś. W Wiadomościach TVP jest nowy szef. Obejrzałem właśnie fragment programu - o Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym. To był prawdziwy thriller - podróż do przeszłości. Ten materiał był w 100% w stylu Dziennika Telewizyjnego: nagonka na konkretną osobę, poniżanie jej, oskarżanie etc z użyciem wypowiedzi kilku osób, ale tylko z jednej strony" - napisał dziennikarz.

"Druga strona - ta oskarżana - nie dostała szansy w tym materiale... Długo pracowałem w TVP, za czasów rożnych ekip i różnie bywało, ale nie przyszło mi do głowy, ze kiedykolwiek w wolnej Polsce w telewizji publicznej zobaczę tak beznadziejną, ordynarną propagandę" - kończy swój wpis.

Maciej Orłoś w latach 1991-2016 prowadził w Telewizji Polskiej program "Teleexpress". Od grudnia ubiegłego roku prowadzi program informacyjny w telewizji Wirtualnej Polski.