Prawie jak "The Guardian". "Rosja miała się rozpaść"

Autorzy serwisu odkryli, że artykuł będący klasycznym przykładem tzw. fake newsa, czy też postprawdy jest - jak pisze BuzzFeed - powiązany z innymi artykułami, które miały rzekomo pochodzić z takich tytułów jak "Haaretz" czy "Atlantic", a także z telewizji AlJazeera.

Wszystkie te materiały zostały umieszczone w sieci z wykorzystaniem tej samej techniki "podszywania się" pod oryginalną domenę, by zmylić internautów. Wszystkie też zostały przetłumaczone na język rosyjski na tym samym blogu przez tego samego tłumacza.

Tłumaczeń miała dokonać Addilyn Lambert. BuzzFeed odnalazł ją na Facebooku i uzyskał potwierdzenie, że to właśnie ta osoba dokonała tłumaczenia. BuzzFeed zaznacza jednak, że nie ma dowodów, że taka osoba jak Addilyn Lambert istnieje - nie wiadomo kto zarządza kontem na Facebooku założonym na te dane.

Jasne jest - czytamy w BuzzFeed - że ktoś tworzy fałszywe historie w języku angielskim, które wyglądają tak, jakby zostały opublikowane przez duże zachodnie media, po czym wszystkie te artykuły są tłumaczone na język rosyjski - niemal natychmiast po ukazaniu się fake newsów w sieci.

W rzekomym artykule z "The Guardian" można było przeczytać, że Zachód miał "strategiczny plan doprowadzenia do rozpadu Rosji". W niedzielę artykuł zaczął być linkowany na Facebooku i Twitterze - BuzzFeed podaje, że rozpowszechniały go osoby z kont znajdujących się w Rosji. Na pierwszy rzut oka artykuł pochodził ze strony theguardian.com - dopiero bliższe przyjrzenie sie domenie wskazywało, że zamiast "i" w nazwie użyto tureckiego znaku podobnego do tej litery.

W artykule cytowany był John Scarlett, były szef MI6, który twierdził, że wojna w Gruzji i zajęcie Krymu pokrzyżowały plany Zachodu, który chciał podzielić Rosję i doprowadzić do jej rozpadu.

BuzzFeed odnotowuje, że treść materiału była zgodna z linią Kremla, który utrzymuje, że Zachód przegrywa strategiczną rozgrywkę z Władimirem Putinem.

Aleksiej Kowaliew, rosyjski dziennikarz prowadzący stronę demaskującą dezinformację w Rosji twierdzi, że takie artykuły powstają z myślą o tym, by były cytowane przez rosyjskie media i wzmacniały propagandę Kremla wśród Rosjan. - Chodziło o cytowanie, że "Zachodnie media donoszą, iż..." - mówi Kowaliew.

Rzekomy artykuł z "Guardiana" został zacytowany m.in. przez blog Pravosudija.net, za pośrednictwem którego został rozpowszechniony w rosyjskojęzycznym internecie.

Historię podał na swoim Twitterze m.in. rosyjski politolog Aleksiej Muchin (potem twierdził, że zrobił to dla żartu".