Szara strefa, wideosędzia i zakupoterapia - przegląd prasy Jeremiego Jędrzejkowskiego

„Rzeczpospolita” wskazuje, że szara strefa kurczy się coraz szybciej. Dwa-trzy razy szybciej niż w ostatnich latach. To świetna informacja dla państwa - a więc i dla nas wszystkich, bo wbrew powszechnemu przekonaniu to nie państwo czy rząd komuś „coś daje”, tylko rozdziela pieniądze m.in. z naszych podatków. A straty, jakie ponosi budżet na różnego rodzaju nieformalnej działalności, są astronomiczne, wyliczane nawet na 150 mld zł rocznie.

„Rzeczpospolita” podaje, że pogrążona w kłopotach, największa górnicza spółka w Europie, Polska Grupa Górnicza topi dostawców. W czasie kryzysu wydłużała terminy płatności nawet do 150 dni, co uderzyło w jej kontrahentów i spowodowało upadłość najsłabszych. Mimo poprawy sytuacji finansowej spółka nie skraca tych terminów. Ale za to wypłaca nagrody związkowcom.

„Gazeta Wyborcza” analizuje wizytę Donalda Trumpa w Brukseli. I ocenia, panuje tam ostrożny optymizm. Prezydent USA podtrzymał zobowiązania wobec sojuszników z NATO, ale jest przeciwny twardemu kursowi wobec Rosji i nie chce zbytnio zacieśniać współpracy z Unią.

Jak mawiają Amerykanie, piekło zamarzło. W lidze, polskiej lidze, pojawi się system powtórek wideo wspomagający pracę sędziów. Jak podaje „GW” , ma on trafić do ekstraklasy w następnym sezonie. Pierwsze testy podczas meczu – już w niedzielę.

„Dziennik Gazeta Prawna” jak zwykle w piątek proponuje weekendowe wydanie magazynowe, będące bardziej tygodnikiem niż dziennikiem. W czołówkowym tekście pisze, że niepracujące z powodów rodzinnych Polki to największy ukryty kapitał naszej gospodarki. Unia chce go uwolnić. Jednak - powołując się na komentarze internautów - dziennik wskazuje, że takie próby traktujemy jak zamach na wartości.

„DGP” pisze też o polskiej zakupoterapii. Coraz więcej osób twierdzi, że kontakt ze sprzedawcą to najlepszy sposób na odreagowanie i poprawę samopoczucia. Więc przymilają się, poniżają, szukają autorytetu.

„Parkiet” ocenia, że rok zaczął się na giełdzie z przytupem. Debiut sieci sklepów Dino był największym od wejścia na GPW Alior Banku w 2012 r.. Gazeta ocenia, że dużo notowanych już spółek chce wykorzystać hossę i planuje emisję akcji. Mogą pozyskać z rynku nawet 770 mln zł. Niestety, jak twierdzi dziennik, inwestorzy indywidualni obejdą się smakiem, bo największe emisje będą kierowane do inwestorów instytucjonalnych.

„Parkiet” wskazuje, że PZU i PFR szykują się do przejęcia kontroli nad Pekao. I proponują wprowadzenie do rady nadzorczej tego drugiego co do wielkości banku w Polsce dziewięciu swoich przedstawicieli. Jak podaje gazeta, wśród kandydatów jest np. dyrektorka szpitala w Oświęcimiu, bliska znajoma Beaty Szydło. Kolejnym krokiem mogą być zmiany w zarządzie.

„Puls Biznesu” informuje, że Lasy Państwowe chcą otwierać sklepy z dziczyzną oraz przetworami z grzybów i jagód. Pierwszy - już za dwa miesiące w Warszawie. Cytowani przez dziennik eksperci twierdzą, że to ryzykowny i kosztowny biznes – ale może tylko przemawia przez nich zazdrość.

„PB” analizuje sytuację pogrążonej w kłopotach znanej sieci księgarni Matras. I wskazuje, że jej sanacja jest nieczytelna. Jak podaje, wydawcy donoszą na spółkę do prokuratury, a relacje z firmami związanymi z jej właścicielem ma prześwietlić nowy zarządca.

Na koniec coś lżejszego. Któż nie zna „Saturday Night Fever”, „Staying Alive” czy „You Win Again”. „Rzeczpospolita” informuje, że ukazała się właśnie kolekcja „Timeless” piosenek Bee Gees. To prezent dla fanów na okrągłą rocznicę powstania zespołu. Którą? Trudno w to uwierzyć, ale... sześćdziesiątą.