W Poznaniu pobito operatora TVP

Do zdarzenia doszło wczoraj w Poznaniu. Ekipa Telewizji Polskiej realizowała materiał na temat posiedzenia miejskiej komisji kultury.

W pewnym momencie do dziennikarki i operatora podeszło dwóch mężczyzn. Zachowywali się agresywnie wobec pracowników TVP. Na nagraniu słychać jak dziennikarka mówi do nich: Człowieku odpuść sobie i idź do domu".

Prośby nie przyniosły skutku, a w pewnym momencie jeden z napastników krzyknął: Pokazać ci, k****, jak się podcina gardło?"

Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali napastników. Przed przyjazdem policji doszło jeszcze do pobicia operatora.

Po przeszukaniu okazało się, że mężczyźni mieli przy sobie nóż i gaz. Funkcjonariusze ustalili, że napastnicy byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Więcej: TVP Info