Polityk to też człowiek - przegląd prasy Anny Wojdy

W wywiadzie przeczytamy m.in. o powodach nienawiści Donalda Tuska; o działaniu z serca, czyli witaniu kwiatami premier Beaty Szydło na lotnisku; o Waszczykowskim jako niekonwencjonalnym ministrze; o głęboko tkwiącym w PO psychicznym oderwaniu od własnego narodu; o zawodzie jaki prezesowi PiS sprawił Orban; o kandydaturze Jacka Saryusz-Wolskiego; o tym, że uchodźcy i Brexit mogą doprowadzić do tego, iż Unia się rzeczywiście zawali; wreszcie o tym, że dziennikarze nie wszystko wiedzą i dlatego wyciągają nieuprawnione wnioski…

Na pierwszej stronie „Rzeczpospolitej” również o tym, że Unia pisze nam miks energetyczny bo sami do tej pory go nie przedstawiliśmy. Choć do końca marca mamy przedstawić długofalowy miks z uzasadnieniem, by otrzymać narzędzia wparcia, to rząd do tej pory go nie stworzył. Nic dziwnego, że ingeruje Bruksela.

„Dziennik Gazeta Prawna” opisuje z kolei mechanizm, w którym paragony za paliwo napędzają oszustów. Efekt jest taki, że firmom nadal udaje się wyłudzić podatki a resort finansów nie ma pomysłu co z tym zrobić. Bo choć skarbówka ma odpowiednie narzędzia do walki z przestępcami (zapewniają je przepisy), w praktyce wcale nie jest łatwo ich użyć. Do tego postępowania są trudne i czasochłonne. A z budżetu wyciekają kolejne miliony. Dodatkowo w „Dzienniku Gazeta Prawna” na pierwszej stronie o tym, że tureckie władze przykładają rękę do rozkładu Europy używając do tego dwóch narzędzi: uchodźców i mniejszości mieszkających na terenie Unii.

W „Gazecie Wyborczej” z kolei o tym, co czeka dziesiątki tysięcy polskich firm na Wyspach Brytyjskich po Brexicie. Polski rząd zdaje się nie mieć pomysłu jak zabezpieczyć interesy Polaków.