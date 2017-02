Sztuka znika z TVP, bo gra aktorka z "Klątwy"

Adam Bodnar ws. "Klątwy": na tym etapie to nie jest sprawa dla RPO

Premiera spektaklu miała się odbyć w "Studiu teatralnym Dwójki" w kwietniu. Jedną z głównych ról spektaklu wyreżyserowanego przez Agatę Dyczko gra Julia Wyszyńska.

Aktorka występuje również w Teatrze Powszechnym w spektaklu "Klątwa". W jednej ze scen symuluje seks oralny z figurą Jana Pawła II. Mówi również o zbiórce na morderstwo Jarosława Kaczyńskiego.

- Decyzja o zdjęciu spektaklu, gdzie pani Julia Wyszyńska grała główną rolę, była dla mnie bardzo bolesna. Ale jeżeli komuś myli się telewizja publiczna z domem publicznym to jako prezes TVP muszę go z tego błędu wyprowadzić. W dodatku kwiecień to miesiąc papieski - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media Jacek Kurski.

Prezes TVP nie wyklucza, że spektakl pojawi się w telewizji, ale bez udziału Julii Wyszyńskiej. - Myślę, że ciekawą propozycję dla autorów i producentów tego spektaklu będzie miała Dwójka i dyrekcja programowa. Chcemy wyemitować ten spektakl, ale z nową aktorką w roli głównej. Dzieło aktorów nie może być zmarnowane - dodał Kurski.

Więcej: Wirtualne Media