Krym, Flynn i cukier - przegląd prasy Jolanty Ojczyk

„Mniej Kremla w Waszyngtonie” to tytuł komentarza Jerzego Haszczyńskiego w „Rzeczpospolitej” do dymisji generała za kontakty z Rosją. Zdaniem Haszczyńskiego wiele wskazuje, że polityka zagraniczna USA wraca w stare republikańskie koleiny– będą na nią mieli wpływ przede wszystkim politycy doceniający znaczenie NATO i rozumiejący problemy sojuszników skazanych na życie w pobliżu Rosji. W „Wyborczej” Bartosz T. Wileński podkreśla, że dymisja pokazuje, że wywiad USA nie ufa Trumpowi. Jego zdaniem to pierwsza porażka nowego prezydenta w walce ze służbami wywiadowczymi.

Co jeszcze można poczytać w papierze?

„Dziennik Gazet Prawna” dowiedziała się, że Agencja Nieruchomości Rolnych po raz pierwszy skorzystała z prawa pierwokupu na podstawie tzw. ustawy o obrocie ziemią. I co kupiła P onad 51 mln akcji (5 proc. kapitału) Krajowej Spółki Cukrowej . ANR ma bowiem pierwszeństwo nie tylko do nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 0,3 ha, ale także do udziałów i akcji w spółce, która jest właścicielem ziemi. I może z niego skorzystać do przejęcia spółki.

Z kolei Bartek Godusławski pisze w Pulsie Biznesu, że resort finansów chce dać frankowiczom stabilne oprocentowanie – stopę referencyjną NBP zamiast WIBOR. Ma to sprawić, że hipoteki będą bardziej stabilne.

„Rzeczpospolita” ostrzega zaś, że resort sprawiedliwości chce wprowadzić zasadę niezmienności składu sądu w sprawach cywilnych. Ma być szybko. W praktyce jednak może być wolniej, bo sędziów nie przybędzie, a spraw nie ubędzie, co dla mających sprawy w sądach oznacza dłuższe czekanie na sprawiedliwość.

I na koniec ciekawostka do porannej kawy. Polecam w „Rzeczpospolitej” artykuł Wiktora Ferfeckiego pt. „ PRL trwa w prawie”. Okazuje się, że w ustawach można wciąż przeczytać o organach państwowych, które zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań. I to mimo, że mija 28 lat od upadku komunizmu. Ustaw z podobnymi naleciałościami jest aż pięć. Tak wynika z wyliczeń Stowarzyszenia NaprawMy.