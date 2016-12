Jarosław Włodarczyk: Telewizja Republika nie może wejść do Sejmu

Jarosław Włodarczyk zwrócił uwagę w programie #RZECZoPOLITYCE, że obecnie do Sejmu mogą wejść tylko reporterzy, którzy mają akredytacje roczne, ale nie ci, którzy mają przepustki jednorazowe.

- Jeśli do Sejmu będzie chciała wejść ekipa telewizyjna z jakiejś stacji, wejdą tylko reporterzy, operatorzy nie, bo nie mają stałych akredytacji. Dziennikarz wejdzie, ale nie nagra materiału - powiedział prezes Press Club Polska. Zwrócił też uwagę na to, że to duże utrudnienie dla dziennikarzy, którzy wchodzą do Sejmu na przepustki jednorazowe, by zebrać komentarze na przykład do swoich artykułów. - Takich dziennikarzy jest dużo - zauważył Jarosław Włodarczyk.

Do 6 stycznia dziennikarze mają otrzymać od marszałków Senatu i Sejmu Stanisława Karczewskiego i Marka Kuchcińskiego nowe propozycje zmian w dostępie do parlamentu.

- Z przecieków wiemy, że mają to być te same propozycje, przeciw którym protestowaliśmy, ale z większą liczbą przepustek. Oznaczałoby to, że do Sejmu wejdą tylko dziennikarze dużych stacji, a pozostali będą skoszarowani w centrum prasowym. Wtedy biuro prasowe będzie decydowało jakich polityków wysłać do rozmowy z dziennikarzami, a niekoniecznie tych, z którymi dziennikarze chcieliby rozmawiać - podkreślił Jarosław Włodarczyk.

Prezes Press Club Polska zwrócił uwagę na to, że marszałek Kuchciński nie rozmawia z mediami. - Nie bardzo je lubi. Od początku swojej kadencji nie zorganizował żadnej konferencji prasowej.

Włodarczyk powiedział, że w proteście 16 grudnia, polegającym na niepublikowaniu informacji o polskiej polityce i politykach, wzięli udział dziennikarze mający różny stosunek do rządu PiS. - W tej sprawie media mówiły jednym głosem. Bo nie chodzi o ich komfort pracy, ale o prawo obywateli do informacji - zaznaczył Jarosław Włodarczyk.

- Wojna z mediami to kolejny front, który PiS sobie otwiera, zupełnie niepotrzebnie, i to z mediami, które PiS sprzyjają. Telewizja Republika też nie może wejść do Sejmu, bo mają tylko jednorazowe przepustki. Są wpuszczani tylko na podstawie znajomości ze strażą marszałkowską - powiedział prezes Press Club Polska.