13 województw bez dostępu do TVP. Kurski zawiadomi ABW

O problemach w odbiorze sygnału naziemnego TVP poinformowała na Twitterze szefowa "Wiadomości" Marzena Paczuska:

Od sobotniego wieczora widzowie informują o zablokowaniu przekazu TVP1, TVP2, TVP Info w naziemnej.

Lubelszczyzna, Dolny Śląsk. — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) 18 grudnia 2016

Informację potwierdzają też przedstawiciele TVP Info - podaje portal Wirtualnemedia.pl

Utrudnienia mają dotyczyć w sumie 13 województw. Oprócz lubelskiego i dolnośląskiego to także województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie.

Jak wirtualnemedia.pl dowiedziały się od prezesa TVP Jacka Kurskiego, o sprawie zostało już poinformowane Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kurski zapowiedział, że chce też poinformować Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Zakłócenia w emisji TVP, które miały miejsce w sobotę i niedzielę były spowodowane tzw. błędami synchronizacji. Dotyczyły znikomego procenta populacji kraju - powiedział PAP Jarosław Niechcielski z firmy EmiTel, która jest operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej.

Niechcielski przyznał, że w sobotę po południu doszło do krótkich kilkuminutowych zakłóceń w prawidłowych emisjach spowodowane błędami synchronizacji. - Te przerwy miały miejsce wczoraj, a także dzisiaj - wskazał. - Były to kilkuminutowe przerwy, ale nie powodowały one przerw emisji programów, a jedynie ich zakłócenia na krawędzi zasięgów obiektów nadających sygnał MUX3. Awaria nas całkowicie zaskoczyła, ale dotyczyła ona znikomego procenta populacji kraju - zaznaczył. Dodał, że zakłóceń nie było w momencie, gdy premier Beata Szydło wygłaszała w sobotę orędzie.

Firma EmiTel poinformowała w komunikacie, że w dniach 17 i 18 grudnia 2016 r. na 11 spośród 137 obiektów nadających sygnał MUX3, nastąpiły krótkie kilkuminutowe zakłócenia w prawidłowych emisjach spowodowane błędami synchronizacji. Zakłócenia wystąpiły jedynie na granicach tzw. stref SFN i dotyczyły niewielkiego procenta populacji. "Obecnie trwają intensywne prace nad eliminacją zakłóceń" - podkreślono.

W komunikacie podano, że zakłócenia MUX3 miały miejsce na następujących obiektach: RTCN Opole/Chrzelice, RTCN Wrocław/Ślęża, RTON Tarnów, TON Łanięta, RTCN Częstochowa/Wręczyca, RTON Leżajsk, RTCN Dęblin/Ryki, TON Tarnobrzeg, RTCN Przysucha, RTON Kłodzko, RTCN Lublin/Piaski.

W TVP w niedzielę wieczorem powtórzono sobotnie wystąpienie premier Beaty Szydło. W sobotę, gdy było ono nadawane w telewizji, doszło do zakłóceń.