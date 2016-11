Rabiej komentuje słowa Piotra Glińskiego dot. Wiadomości

Według posła Pawła Rabieja z Nowoczesnej trzeba bronić dobrego imienia organizacji pozarządowych, bo w fundacjach i stowarzyszeniach "z wielką odpowiedzialnością i pasją" pracuje "bardzo dużo ludzi zaangażowanych w sprawy społeczne".

Na pytanie, dlaczego wicepremier i minister kultury zdecydował się na zaatakowanie flagowego programu informacyjnego telewizji publicznej poseł Rabiej odpowiedział: - Nie wiem, czy to spór w obozie rządowym, czy też w wicepremierze Glińskim po prostu zagrały ludzkie uczucia. Mam nadzieję, że to gest przyzwoitości, który otrzeźwi resztę kolegów Glińskiego z rządu.

Wicepremier Piotr Gliński skomentował w niedzielę wieczorem w TVP Info materiał "Wiadomości" TVP na temat działalności organizacji pozarządowych i zarzucił telewizji publicznej m.in. brak profesjonalizmu i kompromitację.

Gliński ocenił, że "w Telewizji Publicznej, od jakiegoś czasu próbuje się zupełnie niepotrzebnie prowadzić krucjatę przeciwko sektorowi pozarządowemu". Wicepremier był pytany o piątkowe słowa, w których przeprosił tych, którzy mogli poczuć się urażeni, wymieniając Zofię Komorowską, Różę Rzeplińską, Jana Jakuba Wygnańskiego.

Gliński ocenił, że w Polsce jest "ostry spór polityczny, można powiedzieć wojna polityczna czy ideologiczna". Jak dodał, jest on też widoczny w polskich mediach. "Nie sądzę, żeby ten spór mógł być rozwiązany, że czymś dobrym w tej atmosferze jest sięganie do argumentów dotyczących na przykład koneksji rodzinnych" - podkreślił.

"Przykro mi, że w Telewizji Publicznej, po zmianie politycznej, na którą ja harowałem przez wiele lat tego rodzaju zarzuty mnie spotykają, nie wiem, jak mam to rozumieć, to jest jakiś koszmar, dom wariatów. Państwo żeście oszaleli z tymi programami dotyczącymi organizacji pozarządowych, z tymi grafami łączącymi jakieś organizacje, pokazywaniem zdjęć przestępców (....), to wygląda jak listy osób, których się poszukuje" - mówił wicepremier.