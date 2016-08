Zadyszka inwestycji i powrót Durczoka - przegląd prasy Jacka Lutomskiego

"Rzeczpospolita" ogłasza "Alarm inwestycyjny" i stawia tezę, że "Załamanie inwestycji to efekt opóźnień w wydawaniu funduszy UE, ale i niepewności firm. Ambicją rządu jest zwiększenie udziału inwestycji w PKB do 25 proc., z niespełna 20 proc. w ostatnich latach. Temu ma służyć „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wicepremiera i ministra Mateusza Morawieckiego. Strategia jest konsultowana, tymczasem udział inwestycji w PKB maleje. Nie bez winy rządu, którego działania wywołują opóźnienia w wydawaniu funduszy unijnych i paraliżują firmy niepewnością."

Paweł Jabłoński w redakcyjnym komentarzu pod wymownym tytułem "Inwestycje, głupcze" twierdzi: "Wiele decyzji rządu pokazuje, że jego priorytetem jest szczodre wspieranie społeczeństwa, a nie gospodarki. Warto przypomnieć wprowadzone nowe podatki, wysoką podwyżkę płacy minimalnej, ryzykownie hojny budżet i planowane obniżenie wieku emerytalnego. Trudno wymagać, by w takiej sytuacji biznes optymistycznie patrzył w przyszłość. A bez tego optymizmu nie będzie boomu inwestycyjnego." "Dziennik Gazeta Prawna" również twierdzi, że "firmy złapały inwestycyjną zadyszkę". W podobnym duchu utrzymany jest komentarz "GW": "Zawodzą dwa podstawowe silniki gospodarcze, na które stawiał rząd - mimo programu 500+ wydatki Kowalskich rosną zastanawiająco wolno, a inwestycje przeżywają zapaść".

Ważna z gospodarczego punktu widzenia jest rekordowa, sięgająca 13 mld euro kara dla Apple'a. Anna Słojewska w "Rzeczpospolitej" twierdzi, że "to sygnał dla europejskich rządów, ale też dla korzystających z ich szczodrości międzynarodowych koncernów. Margrethe Vestager odrzuca tłumaczenia Apple'a, że robił wszystko zgodnie z prawem. Do kary dla Apple'a odnosi się też "GW" w komentarzu Tomasza Bieleckiego, który twierdzi, że Komisja Europejska wreszcie zareagowała na poczucie niesprawiedliwości, jakie mieli Europejczycy.

Jednak za najważniejszy dziś problem "Gazeta Wyborcza" uznała na pierwszej stronie sprawę wniesioną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych do Sądu Okręgowego w Warszawie, aby ten zakazał przez rok publikowania "GW" i innym mediom Agory pisania o PWPW. "Próba blokowania publikacji jest reakcją na niewygodne pytania" - twierdzi gazeta, której bronią Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Izba Wydawców Prasy.

"Dziennika Gazeta Prawna" dowodzi, że gimnazja nie znikną szybko. "Jeszcze pięć lat będzie trwać okres przejściowy. Trzylatki niby zostaną w podstawówce, ale w praktyce będą się mogły poczuć, jakby szły do nowej szkoły".

Gazety poruszyła sprawa Polaka zabitego w Essex. "Rzeczpospolita" pisze, że sprawcami są nastolatki. "Miejscowi Polacy są przekonani, że zginął ze względu na swoją narodowość. Na sobotę zwołali marsz protestacyjny, który przejdzie przez dzielnicę Harlow, w której doszło do morderstwa. O zbrodni z nienawiści o podłożu narodowościowym wspomina też policja. – To jedna z rozważanych możliwości – mówi "Rz" rzecznik policji hrabstwa Essex (w którym leży Harlow). Nastroje antypolskie dało się odczuć w Anglii już w czerwcu, gorącym czasie referendum na temat opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Pojawiały się obraźliwe napisy i nalepki."

Robert Lewandowski na pierwszych stronach "Rz" i "GW". Nasz najlepszy piłkarz wraca do osobistych rozliczeń z Euro 2016 i wspomina: "Nawet gdy wygrywaliśmy, nie przyjmowałem braku gola ze wzruszeniem ramion. Odzywała się moja ambicja, zawsze z tyłu głowy coś siedziało. Wracałem do hotelu cały obolały, po faulach, a w statystykach wciąż było zero."

Z inny wywiadów warto dziś zauważyć rozmowę "Rzeczpospolitej" z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim zatytułowaną "Odsuniemy sędziów TK, którzy nie stosują się do prawa." Polityk PiS mówi: "Uważam, że mamy do czynienia z sytuacją, w której niektórzy sędziowie Trybunału nie zamierzają stosować się do uchwalonego przez Sejm prawa. Oznacza to, że nie chcą już być sędziami. I będzie trzeba znaleźć rozwiązanie, aby takich sędziów odsunąć od dalszego szkodzenia instytucji Trybunału." Wicemarszałek zapowiada też kolejne rozwiązanie, jakie zaproponuje PiS w sprawie TK.

Dziś tabloidy zgodne jak nigdy, nawet tytuły na pierwszej stronie mają takie same: "Durczok wraca do telewizji". Tylko nadtytuły różne. "Super Express" - "Sensacja", "Fakt" - "Finał seksafery". A naprawdę chodzi o to, że Kamil Durczok będzie miał autorski program w Polsat News.