Reklamy coraz mniej oczywiste dla odbiorców

Według agencji Zenith rynek reklamy zwiększy się na świecie w tym roku tylko o 4,2 proc. W porównaniu z takimi zwyżkami sytuacja na rynku tzw. content marketingu wygląda znacznie lepiej. Content marketing to działania marketingowe powiązane z treściami przekazywanymi przez media, np. w formie dość oczywistego sponsoringu bądź kontrowersyjnej, bo często niewykrywalnej dla odbiorców, reklamy natywnej.Według firmy PQ Media już w ubiegłym roku globalne wydatki na nie sięgnęły 28,1 mld dol. (cały rynek reklamy na świecie będzie w tym roku według Zenith wart ok. 560 mld dol.), były o 14 proc. wyższe niż rok wcześniej i podobnej, dwucyfrowej dynamiki na tym rynku firma spodziewa się w najbliższych pięciu latach. – Największym rynkiem dla tego typu działań są Stany Zjednoczone odpowiadające za ponad 12 mld dol. z tej puli, ale pod względem zwyżek nie są już liderem, bo plasują się daleko za Koreą Płd., gdzie nakłady na taką formę promocji wzrosły w ubiegłym roku o 22 proc. – podaje PQ Media. Najszybciej rosną nakłady na powiązywanie rozmaitych marek z treściami przygotowywanymi z myślą o użytkownikach telefonów komórkowych, w tym – z aplikacjami mobilnymi (wzrost rok do roku o 48 proc.). Ale najwięcej pieniędzy firmy wydają na analogiczne działania w prasie papierowej i cyfrowej.Polskich nakładów na content marketing we wszystkich mediach nikt nie bada. Norbert Kilen, dyrektor strategiczny w agencji marketingowej Think Kong, przyznaje jednak, że zwłaszcza kryzys reklamy internetowej (powszechne korzystanie z adblocków, słaba ekspozycja, czyli tzw. viewability reklam w sieci) to woda na młyn content marketingu. – To jednak wciąż dla większości firm sponsorowanie artykułów i kierowanie na nie ruchu w internecie przez kampanie reklamowe. Czyli działania łatwe, marżowe dla m.in. domów mediowych, ale zupełnie nieefektywne, niewiele mające wspólnego z prawdziwym content marketingiem. Nadal wszyscy szukają łatwych rozwiązań, uciekając od myśli, że cały content marketing polega w skrócie na wytwarzaniu ciekawych treści. A nie na sztuczkach w rodzaju „artykuły sponsorowane" czy „reklama natywna" – mówi.Z badania organizacji IAB Polska wynika, że aż 80 proc. firm korzysta w sieci z jakichś form content marketingu i najczęściej są to przygotowywane z myślą o mediach poradniki, opisy produktów, infografiki, galerie zdjęć, raporty czy sondaże.