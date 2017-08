Producenci gier jadą podbijać Niemcy

O ponad jedną trzecią z obecnych 2 mld zł urośnie w ciągu najbliższych trzech lat polski rynek gier komputerowych. Jego dynamika będzie prawie dwukrotnie wyższa niż średnia w Europie. To prognozy, ale pod względem wartości na razie daleko nam np. do Niemiec – europejskiego lidera z rynkiem o wartości ponad 4 mld dol. W Kolonii odbywają się największe na Starym Kontynencie targi branżowe Gamescom. Będą trwały od 22 do 26 sierpnia. Zainauguruje je kanclerz Angela Merkel.

Emocji nie zabraknie

Na targi wybiera się duża reprezentacja polskich producentów. Będą promować swoje najnowsze gry i uchylą rąbka tajemnicy w kwestii przyszłych premier. 11 bit studios jedzie z „Frostpunkiem" i zapowiada, że każdy odwiedzający będzie mógł swobodnie pograć w grę na kilku stanowiskach. Z kolei CD Projekt zamierza szerzej zaprezentować się z wiedźmińską grą karcianą „Gwint". Podkreśla, że świetnie nadaje się ona do rywalizacji e-sportowej. Pierwszy oficjalny turniej „Gwinta" rozegrano w maju, a podczas Gamescom odbędzie się kolejny. Adam Kiciński, prezes CD Projektu, zapowiada, że pula nagród, o którą powalczą zawodnicy, wynosi 25 tys. dolarów.

Od wielu lat na Gamescom pojawia się też Techland. – To ważne miejsce na targowej mapie świata w branży. Jesteśmy obecni z naszymi dwoma stoiskami dla Pure Farming 2018 oraz z drugą grą (tajemnica, która zostanie wyjawiona na targach) w strefie rozrywkowej, dostępnej dla wszystkich odwiedzających. To najnowsze tytuły, które pojawią się na rynku z ramienia naszego globalnego wydawnictwa – zapowiada Michał Ostojski, dyrektor operacyjny Techlandu. Dodaje, że firma będzie też obecna w strefie biznes, gdzie spotyka się z partnerami z całego świata, a także nawiązuje nowe relacje i bada wszelkie możliwości współpracy.

Pracowity rok

W 2016 r. targi odwiedziło niemal 350 tys. osób z blisko 100 krajów. Duże nadzieje w tegorocznej imprezie pokładają również CI Games oraz PlayWay.

– Na stoisku KochMedia/Deep Silver będzie pokazywana gra „Agony", z kolei swoje stoisko będzie miał „911 Operator" w wersji mobilnej – zapowiada szef PlayWaya Krzysztof Kostowski. Firma jest producentem, ale przede wszystkim wydawcą, podobnie jak Artifex Mundi. On też wybiera się do Kolonii, wprawdzie bez swojego stoiska, ale zapowiada, że będzie się „miksował" z innymi producentami i spotykał z wydawcami. Po raz kolejny w Kolonii pojawi się Vivid Games. W tym roku stawia na promocję najnowszych tytułów – w tym „Metal Fist" i „Outer Pioneer". Z kolei Bloober Team będzie pokazywać najnowszą grę „Observer", Jujubee „Kursk", a Farm 51 zaprezentuje demo „World War 3" oraz finalną wersję „Chernobyl VR Project".

Większość znanych producentów gier jest notowana na giełdzie. Rodzynkiem jest Techland. Nie planuje debiutu?

– Obecnie nie mamy konkretnych planów giełdowych. Zgadzam się, że w obecnej sytuacji rynkowej to temat ciekawy, a zainteresowanie branżą gier jest bardzo wysokie. Jednak naszym nadrzędnym celem jest optymalizacja projektów, które mamy w tej chwili w produkcji – podkreśla Ostojski. Dodaje, że trwają prace nad dwoma tytułami z tzw. segmentu AAA, których łączny budżet opiewa na 300 mln zł. – Jeden z nich, grę fantasy osadzoną w otwartym świecie, realizujemy w naszym warszawskim studiu. Za drugi projekt odpowiada Wrocław. To nasze priorytety – dodaje.