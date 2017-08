RZECZoBIZNESIE: Grzegorz Hajdarowicz: Nowy inwestor w Gremi Media

KCI SA, główny akcjonariusz Gremi Media SA, nabył 5 proc. udziałów w Lurena Investments, spółce holdingowej RUCH SA. Z kolei Loverose Ltd., spółka głównego akcjonariusza RUCH SA, zakupiła 5 proc. akcji Gremi Media SA.

Gość przyznał, że KCI SA pozyskało ważnego inwestora do Gremi Media.

- Z drugiej strony spółka, która kontroluje RUCH ma ciekawego inwestora jakim jest KCI SA. Jest to sytuacja win-win, korzystna dla dwóch stron, bo każda ze spółek zrealizowała swoje cele - ocenił Hajdarowicz.

- Z punktu widzenia KCI SA, której jestem prezesem, jest to bardzo ciekawa inwestycja w bardzo dużą, znaną spółkę z rozpoznawalnym logo. Realizuje szeroko rozumianą dystrybucję, nie tylko prasy, i ma wiele planów rozwojowych na przyszłość. Interesuje nas np. rzecz związana z e-commerce, czyli Paczka w RUCHu – dodał.

Gość zaznaczył, że RUCH pozyskuje mocne aktywa, jakim są udziały w Gremi Media.

- Jest to spółka, która ma mocne marki na rynku prasy – mówił.

- Z RUCHem łączy nas też współpraca kapitałowa w oparciu o e-Kiosk notowany na NewConnect – dodał.

Hajdarowicz przypomniał, że Gremi Media, to też szeroka grupa projektów skoncentrowana na produktach premium, które docierają do bardziej wyrobionego klienta.

Łącznie inwestorzy objęli prawie 15 proc. udziałów w Gremi Media.

Gość wyjaśnił, że są to inwestorzy finansowi, generalnie prywatni. Zdradził, że zadeklarowali chęć rozszerzenia swojego udziału w późniejszym akcjonariacie.

- Rok temu mówiłem, że moim celem jest, aby KCI miało 60 proc. udziałów w Gremi Media, czyli trzeba pozyskać inwestorów na 40 proc. Cel, który sobie wyznaczyłem na tym etapie był na poziomie 10-15 proc., więc jestem zadowolony z tego, co się udało uzyskać. Kolejne pakiety akcji będziemy komercjalizowali w tym i następnym roku - tłumaczył Hajdarowicz.

- Będziemy starali się uzyskać optymalną cenę dla KCI SA i optymalnych akcjonariuszy. Zależy nam na dedykowanych akcjonariuszach, którzy zwiążą się ze spółką na dłużej, a Gremi Media będzie mogła osiągnąć dodatkowy efekt ze współpracy – dodał.

Wycena Gremi Media na tym etapie wynosi 251 mln zł.

- To była oczekiwana przez nas cena i udało się ją uzyskać. Odnotowuję to jako sukces transakcyjny i realizację strategii - ocenił gość.

Proces ugiełdowienia Gremi Media

Hajdarowicz zaznaczył, że na tym etapie mówimy o NewConnect.

- W ciągu 2 miesięcy jesteśmy w stanie przejść wszystkie etapy formalne. W październiku spółka powinna być notowana na NewConnect. Potem będziemy rozważali przesunięcie spółki na parkiet podstawowy. Powinno to nastąpić, ale nie wiem kiedy wdrożymy ten proces. Może poczekamy na 2018 czy 2019 rok – tłumaczył.

Wizja „Rzeczpospolitej"

Hajdarowicz podkreślił, że wizja „Rzeczpospolitej" nie zmieniła się.

- Jest to tworzenia polskiego „Financial Times" dla ludzi, którzy podejmują decyzje zarówno gospodarcze, społeczne i polityczne. Chodzi o to, żeby nasz przekaz był najwyższego poziomu. To się udaje od ponad 10 lat. „Rzeczpospolita" jest najbardziej cytowanym medium i liderem opinii – mówił.

Podkreślił, że jest to istotne, bo żyjemy w erze „fake newsów".

- Ludzie zaczynają z powrotem szukać skąd pochodzi informacja. Jest to ogromna szansa dla marek jak „Rzeczpospolita" czy „Parkiet", żeby na nowo zaistnieć w świadomości odbiorcy – tłumaczył.

Przyznał, że doceniają to też reklamodawcy, bo reklamowanie się w otoczeniu „fake newsów" może być dla nich bardzo szkodliwe finansowo i wizerunkowo.

Gość zdradził, że nigdy nie mówi nigdy przejęciom.

- Natomiast nie bardzo jest co przejmować na rynku polskim – mówił.

Dekoncentracja mediów w Polsce

Hajdarowicz podkreślił, że najważniejsza jest wolność słowa i wypowiedzi. - Bez wolnych mediów nie ma wolnego kraju – mówił.

- W Polsce powinny być media polskie i niezależne od rządu. Nieważne kto rządzi. Bez tego te rządy się popsują - dodał.

Zaznaczył, że media są czwartą władzą, bo kontrolują polityków i procesy gospodarcze. - Bez nich nie będzie wolnego kraju, a chyba nie o to nam chodziło – ocenił.

Przenosiny KCI z GPW na NewConnect

Hajdarowicz zaznaczył, że jest to proces innowacyjny.

- To mój wkład do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Ustawodawca nie przewidział, żeby można się przenieść z parkietu podstawowego na mniejszą giełdę – tłumaczył.

Przypomniał, że dzisiaj wiele spółek wychodzi z GPW.

- Być może, gdyby mieli taką możliwość, zostaliby w obrębie giełdy – ocenił.

- Będzie to wartościowe dla giełdy i całego obrotu gospodarczego w Polsce. Na razie giełda nie bardzo wie, co z tym zrobić. Nam się nie spieszy. Sam pomysł z punktu widzenia formalno-prawnego jest prawidłowy. Zamierzam wytrwać przy tym pomyśle, nawet jeśli zrealizuje się dopiero za 3 lata – dodał.