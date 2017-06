Kwietniowe skoki czytelnictwa rp.pl

2,63 mln użytkowników korzystało w kwietniu z serwisu rp.pl, internetowego wcielenia dziennika „Rzeczpospolita" – wynika z danych Gemius Audience (Megapanel).

To oznacza, że grono osób sięgających po treści przygotowywane przez dziennikarzy wydawnictwa Gremi Media w serwisie online powiększyło się w ciągu 12 miesięcy o 21 procent. Takiej dynamiki nie uzyskała żadna z witryn wydawnictw prasowych traktujących o tematyce biznesowej, finansowej i prawnej.

Portal rp.pl zanotował także rekordowy na tle konkurencji wzrost liczby odsłon: skoczyła ona aż o 42 proc., do 23,71 mln.

Jednocześnie wzrósł czas, jaki czytelnicy serwisu spędzają, oglądając i czytając zamieszczane na nim treści. Także i w tej kategorii rp.pl w kwietniu nie miał sobie równych. Liczba godzin spędzonych przez użytkowników w serwisie urosła rok do roku aż o 16 proc.

Korzystnie na nasze wyniki wpływa trend obserwowany w internecie: przybywa osób korzystających z sieci za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Liczba użytkowników wchodzących na rp.pl za pomocą smartfonu czy tabletu urosła w omawianym czasie o 30 proc., a liczba odsłon, które wygenerowali skoczyła aż o 65 proc. rok do roku. Co ciekawe, pęczniały także – choć oczywiście wolniej – statystyki użytkowników komputerów osobistych w pracy i w domu.

Opinia

Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl

Rp.pl to najszybciej rosnący serwis w kategorii „biznes, finanse, prawo" (BFP).

Stale i dynamicznie zwiększająca się liczba naszych użytkowników to dowód na wysoką jakość, wiarygodność i rzetelność prezentowanych przez nas treści. Ale także efekt połączenia siły płynącej z marki „Rzeczpospolita", multimediów, technologii oraz analizy danych.

Serwisy internetowe Gremi Media słyną z treści w segmencie BFP, są one dostosowane do wysokich oczekiwań odbiorców, w szczególności tych posiadających cyfrowe subskrypcje. Sukcesem jest również systematyczny wzrost udziału lojalnych użytkowników korzystających na co dzień z naszych produktów w ruchu na naszym serwisie. W przypadku rp.pl ten poziom lojalności przekracza dziś 70 procent. To zaufanie Czytelników, wyrażone w liczbach, wiele dla nas znaczy i mocno dopinguje do działania.