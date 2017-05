W reklamie powiało optymizmem

Jak komentuje Magda Kolenkiewicz, dyrektor generalna Starcomu: -Sytuacja polskiej gospodarki na początku 2017 r. była bardzo dobra. Wszystkie wskaźniki makroekonomiczne wykazywały pozytywną tendencje. W pierwszym kwartale wzrost PKB wyniósł proc., a prognozy na cały 2017 r. mówią o dynamice na poziomie 3,5 proc Dodatkowym impulsem dla konsumentów jest program Rodzina 500+, w ramach którego polskie rodziny otrzymają w bieżącym roku 23 mld zł. Wszystko to pozwala zachować optymizm co do rynku reklamowego – mówi.

Dlatego Starcom lekko podniósł prognozę dla reklamowego rynku w tym roku: z 2-3 proc. do 2,5-3,0 proc.

W I kwartale tego roku wartość netto rynku reklamy wyniosła 1,92 mld zł, czyli o2,3 proc. więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie. – Jeśli chodzi o klasy mediów największy wzrost obserwujemy w wydatkach na reklamę internetową (+10,6 proc.). Przy stabilnej sytuacji w telewizji (wartość sprzedanej reklamy była niemal taka sama jak przed rokiem), dalszym spadku prasy i zaskakującej ujemnej dynamice radia i reklamy zewnętrznej, internet ma już ponad 30 proc. udziałów w torcie reklamowym. Za wzrostem internetu stoi przede wszystkim wzrost inwestycji na video on-line oraz reklamę mobilną – komentuje Magda Kolenkiewicz.

Rosły budżety kinowe (+9,3 proc.) oraz telewizyjne (+0,3 proc.). Zatrzymanie trendów wzrostowych nastąpiło w reklamie zewnętrznej i radiowej – spadki wyniosły odpowiednio 1,0 proc. i 3,2 proc.. Zgodnie z wieloletnią tendencją spadły wydatki reklamowe w magazynach (-10,9 proc.) oraz dziennikach (-14,5 proc.)." - Biorąc pod uwagę wolumen, najwyższy wzrost odnotowała reklama internetowa, na którą reklamodawcy wydali o 59,1 mln zł więcej niż przed rokiem. Budżety telewizyjne powiększyły się o 3,1 mln zł, zaś kinowe o 2,2 mln zł – podali analitycy.