Rynek reklamy w sieci lekko zwalnia w Europie

Ubiegły rok branża zamknęła 12,2-proc. wzrostem, dzięki któremu europejski rynek reklamy internetowej był wart 41,8 mld euro. W Polsce w ubiegłym roku firmy wydały na reklamę według IAB Polska 3,6 mld zł (to o 14 proc. więcej niż rok wcześniej), ale tempo wzrostu wyhamowało.Ten trend widoczny był też w I kwartale tego roku. – Był słabszy niż końcówka ubiegłego roku, ale taką tendencję obserwowaliśmy już w poprzednich latach – mówił Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski Holding na konferencji wynikowej. Agora podała, że w I kwartale rynek reklamy online w Polsce wzrósł o 11 proc. – Wzrost całego rynku pochodził głównie z segmentu Internetu, gdzie gros zwyżek trafia jednak do globalnych firm, takich jak Google i Facebook – mówił Bartosz Hojka, prezes Agory.Według szacunków IAB Europe i IHS Markit, polski internet rósł reklamowo w 2016 r. powyżej europejskiej średniej, ale do liderów (Rumunii, Słowenii i Irlandii, które wykazały się ponad 30-proc. wzrostem) było nam daleko. Zakwalifikowaliśmy się za to do pierwszej dziesiątki największych rynków graficznej reklamy mobilnej.