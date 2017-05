Upiększone wideo-selfie? Asus ma sposób

Oczekiwania tej grupy osób postanowił spełnić Asus.Tajwański producent wprowadził do sprzedaży ZenFone Live - smartfon z technologią BeautyLive do upiększania wideo-selfie w czasie rzeczywistym. Model ten w tym tygodniu zawitał do polskich sklepów. Będzie dostępny w kolorach: Shimmer Gold, Rose Pink lub Navy Black.Dostępna w modelu ZenFone Live aplikacja BeautyLive to niezwykle innowacyjne rozwiązanie - pierwszy na świecie program, który gwarantuje idealny wygląd użytkownika transmitującego online do mediów społecznościowych. Obraz poprawiany jest w czasie rzeczywistym. BeautyLive płynnie wygładza skórę i usuwa jej niedoskonałości. Współpracuje z niemal 30 portalami, w tym z tymi najpopularniejszymi, jak Facebook, Instagram czy Youtube.ZenFone Live dba nie tylko o wizerunek, ale i o dźwięk. Głos użytkownika zbiera para mikrofonów, które redukują hałasy otoczenia i wspomagają nagrywanie. Mikrofony doskonale wychwytują mowę, co znacznie podnosi jakość transmisji na żywo - bez względu na to czy znajdujemy się na zatłoczonej ulicy, w głośnym barze czy centrum handlowym.Przedni aparat ZenFone'a Live zaprojektowany został pod kątem wykonywania wyraźniejszych i lepszych autoportretów, nawet w trudnych warunkach. Tylny aparat ma 13 Mpix. Technologia Asus PixelMaster rozjaśnia ciemne ujęcia nawet o 400 proc. Zwiększa również redukcję szumów i wzmacnia kontrast kolorów o 400 proc. Użytkownicy mają do dyspozycji 12 różnych trybów m.in.: upiększanie w czasie rzeczywistym, Low Light do ujęć w półmroku czy Super Resolution, gwarantujący fotografie o wysokiej rozdzielczości.Telefon wyposażono w wyświetlacz HD z szerokim kątem widzenia, o przekątnej 5 cali. Narożniki ekranu łagodnie zaokrąglono. Smartfon w Polsce dostępny jest w cenie ok. 699 zł.