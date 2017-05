Telewizor musi być duży i z dostępem do internetu

Telewizor to już nie „telewizja”

Wzrost zamożności Polaków, a w ślad za nim większe oczekiwania odnośnie do sprzętu elektronicznego doskonale widać po tym, jakie telewizory kupują najczęściej. Jeszcze pięć lat temu kluczowa była kategoria odbiorników z ekranami o przekątnych 32 cale – stanowiły ponad 26 proc. sprzedaży.

Obecnie ich udział spadł już do 14,5 proc. wartości rynku, a popyt zdecydowanie przesunął się w stronę telewizorów ze znacznie większymi ekranami.

Przybywa cali

– Polacy kupują coraz większe telewizory, jeszcze niedawno motorem sprzedaży było modele z przekątnymi 32 cale, dzisiaj trudno wyobrazić sobie promocję bez modelu z ekranem 55 cali czy większym – potwierdza Tomasz Siedlecki, dyrektor marketingu RTV Euro AGD.

Przed pięciu laty telewizory z przekątnymi ponad 50 cali stanowiły jedynie 8,8 proc. sprzedaży, dzisiaj to już ponad 32 proc. Popyt zdecydowanie przesuwa się w stronę modeli premium, ale nie oznacza to gwałtownego wzrostu wartości rynku. Ceny telewizorów bowiem spadają, nawet telewizory z ekranami 55-calowymi można kupić już za ok. 1,4–1,5 tys. zł.

– Ostatnie trzy lata na rynku telewizorów to okres względnej stabilizacji. Sprzedaż utrzymuje się na podobnym poziomie, jeśli chodzi o ilość urządzeń i prognozujemy, że w 2017 roku będzie podobnie. Rośnie jednak przekątna ekranu w kupowanych przez Polaków telewizorach i obecnie najchętniej wybieramy te z ekranami rozmiarach 40–50 cali – mówi Wojciech Chrzanowski, head of product managers BG w Samsung Electronics Polska.

– Coraz częściej wybieramy też telewizory UHD (4k) Smart TV o przekątnej 55 cali i większe, z najbardziej zaawansowanymi technologiami takimi jak Quantum Dot – dodaje.

Według danych firmy Euromonitor International w tym roku prognozowany jest wzrost ilościowy rynku telewizorów o ok. 2,1 proc. do niemal 2,9 mln sztuk. W ujęciu wartościowym dynamika ma być trzykrotnie wyższa i sięgnąć niemal 7 proc., a Polacy na telewizory wydadzą już ponad 6 mld zł.

Sprzedaż telewizorów wyróżnia się też pewną sezonowością. – W okresie przed świętami Bożego Narodzenia wartość sprzedaży zazwyczaj jest o ok. 70–90 proc. wyższa od średniej z pozostałych dni w roku – mówi Piotr Głowiak, manager kategorii elektronika w Allegro. Sprzedaż napędzają też imprezy sportowe, zwłaszcza piłkarskie mistrzostwa Europy i świata. – W trakcie imprezy sprzedaż jest wyższa 30–50 proc. od pozostałych dni w roku, z wyłączeniem świat – dodaje.

Liderem jest Samsung, którego udział w rynku wynosi ok. 40 proc. Z danych Allegro wynika, że w ostatnim roku wiceliderem było LG z 19 proc., a trzecią pozycję zajmuje Sony z 8 proc.

Internet na fali

– Standardem jest także funkcja smart, wyposażona jest w nią większość sprzedawanych obecnie telewizorów – dodaje Tomasz Siedlecki.

Z danych firmy badawczej IHS Markit wynika, że w najbardziej rozwiniętych rynkach jak USA, Korea Południowa czy Japonia, już 50 proc. gospodarstw domowych posiada telewizor z funkcją smart, która wykorzystywana jest do oglądania serwisów wideo czy korzystania z szeregu innych aplikacji.

W Polsce już większość kupowanych modeli ma funkcję smart. – Z naszych danych wynika, że prawie 70 proc. jest następnie podłączanych do internetu – dodaje Wojciech Chrzanowski.

Rynek ma jeszcze ogromne pole do rozwoju, przybywa domów z więcej niż jednym telewizorem, wciąż w ok. 4 mln wciąż działają analogowe telewizory, które będą stopniowo wymieniane na modele nowszej generacji. Sprzedaż telewizorów rocznie zbliża się już do poziomu 3 mln sztuk, zatem z perspektywy rynku taka liczba potencjalnych nabywców jest ogromną szansą.

– Oczekiwania i aspiracje Polaków odnośnie do korzystania z telewizorów zmieniają się. Chcemy oglądać filmy i widowiska sportowe w coraz wyższej rozdzielczości na dużych ekranach – mówi Michał Mystkowski, rzecznik sieci Media Expert.

– Tradycyjna funkcja domowego telewizora już nam nie wystarcza, dziś coraz częściej staje się on domowym centrum rozrywki i swoistym portem dostępu do informacji online – dodaje.

– Dzięki aplikacjom, jakie oferuje Android TV, telewizor nie służy już wyłączenie do oglądania telewizji, a staje się swoistym centrum domowej rozrywki. Rozwijamy linię Bravia, pośród telewizorów, które w tym roku pojawią się w sprzedaży dostępne będą ekrany o różnych przekątnych – od 32 cali aż do 77 cali w najwyższym modelu A1 wyposażonym w technologię OLED – mówi Kamil Krzywański, rzecznik Sony Polska.