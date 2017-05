Ze Snapchata wyparowało 6 miliardów dolarów

Choć liczba osób, które codziennie aktywnie korzystają ze Snapchata imponująco wzrosła i w I kwartale wynosiła już 166 mln, czyli o 36 proc. więcej niż rok wcześniej w tym samym czasie, analitycy i inwestorzy byli zawiedzeni. Nie dość, że kwartał do kwartału liczba użytkowników zwiększyła się zaledwie o 5 proc., to strata netto, jaką wykazał Snap notowany na nowojorskiej giełdzie sięgnęła aż 2,2 mld dol. i było to więcej niż oczekiwał rynek. W rezultacie spółka otworzyła dzień podania wyników wyceną 17,96 dol. za walor, o 22 proc. niższą niż cena zamknięcia z poprzedniego dnia. Jej rynkowa kapitalizacja spadła o ok. 6 mld dol.

Przychody Snapa w I kwartale wynosiły 149,6 mln dol. (przy 38,8 mln dol. rok wcześniej), a strata: 2,2 mld dol. (przy 104,6 mln dol. straty rok wcześniej).