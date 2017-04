Spada odsetek osób rezygnujących z płatnej telewizji

O rezygnacji z usług operatora płatnej telewizji myśli teraz w Polsce 23 proc. jej klientów, choć jeszcze dwa lata wcześniej było to 27 proc. – Z roku na rok odsetek ten lekko spada, a przy ofertach operatorów klientów trzyma m.in. internet w pakiecie – komentują autorzy raportu „Projekt Cyfrowizja III" agencji mediowej MEC. Jednocześnie wzrosło jednak zainteresowanie pakietami płatnej telewizji wśród dotychczasowych odbiorców bezpłatnej telewizji naziemnej (z 15 proc. w 2015 r. do 19 proc. w tym). – Mimo że wciąż duży odsetek badanych widzów NTC (ponad 60 proc.) docenia kierunek zmian w ofercie bezpłatnej telewizji, to 19 proc. jej odbiorców, o 4 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, brało pod uwagę zakup abonamentu w telewizji kablowej lub satelitarnej – podaje MEC. Głównym powodem rozważania ucieczki z grona klientów płatnej telewizji jest zbyt wysoka cena oferty (wskazuje na nią 42 proc. osób), fakt, że „w telewizji nie ma wielu ciekawych programów" (29 proc. wskazań), oraz konkurencja ze strony bezpłatnej naziemnej telewizji (23 proc.). Z kolei odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej, jeśli już skłaniają się ku dodatkowemu zakupieniu płatnego pakietu kanałów, to z uwagi na to, że naziemnie dostępnych jest ich zdaniem za mało stacji. Za stacje najbardziej warte opłat Polacy uważają Discovery (37 proc.), National Geographic (32 proc.) oraz TVN 24 (29 proc.).

Optymistyczne wnioski płyną do operatorów płatnej telewizji także z raportu firmy Ampere Analysis przeprowadzonego na 53 tys. osób w Ameryce Północnej i w Europie. Wynika z niego, że ludzie wcale nie porzucają płatnej telewizji na rzecz internetowych serwisów w rodzaju Netfliksa, Hulu czy Prime Video tak często, jak decydują się korzystać z obu równocześnie. Jeszcze w III kw. 2015 r. wyłącznie płatną telewizję wykupionych miało 49 proc. badanych, serwis Vod: zaledwie 5 proc., a jedno i drugie: 24 proc. Dziś ponad połowa odbiorców TV ma albo VoD, albo VoD i tradycyjną płatną TV. „Tylko" 30 proc. pozostało wyłącznie przy tradycyjnej płatnej telewizji.