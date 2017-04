Netflix wyda miliard dolarów na promowanie swoich seriali

Pierwszy kwartał tego roku Netflix zamknął 98 mln płacących użytkowników oraz prawie 102 milionami wszystkich użytkowników. Netto udało mu się przyłączyć 1,42 mln amerykańskich abonentów i 3,53 mln poza macierzystym dla firmy rynkiem. To mniej, niż wcześniej zakładała firma. To spowodowało, że tuz po opublikowaniu wyników kurs Netfliksa notowanego na rynku Nasdaq spadł o 3 proc.

W całym I półroczu firma spodziewa się przyłączyć łącznie 8.15 mln nowych klientów (przy 8,42 mln w ubiegłym roku w tym samym czasie). I kwartał przyniósł Netfliksowi wyższą niż rok wcześniej marżę operacyjną (9,7 proc.), choć całoroczna sięgnie 7 proc. To efekt przeniesienia debiutu piątego sezonu kultowego dla platformy serialu „House of cards" na maj tego roku (zazwyczaj premierowe odcinki nowych sezonów pojawiały się na łączach w I kwartale). – W II kwartale spodziewamy się marży operacyjnej na poziomie 4,4 proc., co doprowadzi nas do 7 proc. marży w skali całego roku – podał zarząd spółki liście do inwestorów. – Innym skutkiem ruchów w ramówce jest właśnie niższy wskaźnik przyłączeń nowych abonentów niż rok wcześniej (czego się spodziewaliśmy) oraz wyższe oczekiwania w tym zakresie odnośnie drugiego kwartału (dwukrotnie) – podała spółka, która na promowanie własnych treści wyda w tym roku 1 mld dol. (rok wcześniej było to 991 mln dol.).

Przychody Netfliksa w I kwartale wynosiły 2,64 mld dol. i były o 35 proc. wyższe niż rok wcześniej w tym samym czasie. Wynik netto sięgnął 178 mln dol., rok wcześniej wynosił 28 mln. To oznacza, że inwestorzy odnotowali 40 centów zysku za każdy posiadany w Netfliksie udział (analitycy oczekiwali 38 centów).