Facebook ofiarą własnego sukcesu. Klienci masowo usuwają konta

Kurs akcji amerykańskiej spółki spadł od wybuchu afery wokół spółki Cambridge Analytica o 16 proc. Najpopularniejszy portal społecznoœciowy krytykujš politycy, regulatorzy, a nawet inni giganci sektora technologicznego.

Mark Zuckerberg, prezes Facebooka, ma coraz mniej przyjaciół w Dolinie Krzemowej. Odkšd wyszły na jaw praktyki spółki Cambridge Analytica (która zebrała dane z profili około 50 mln użytkowników Facebooka i przeanalizowała je na potrzeby kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa), cyfrowi potentaci krytycznie wypowiadajš się na temat tego, jak Facebook traktuje dane osobowe swoich użytkowników. Ostatnio do krytyków Facebooka dołšczył Tim Cook, prezes koncernu Apple. Stwierdził, że na miejscu Zuckerberga nie wpakowałby się w podobny skandal, a jego spółka uznała, że nie będzie zarabiała „ton pieniędzy", traktujšc dane klientów jako częœć swojego produktu.

Gigant pod presjš

To sprowokowało Zuckerberga do ostrej odpowiedzi. – Ważne jest, by nie dotknšł nas syndrom sztokholmski, żebyœmy nie pozwolili na to, by spółki, które pracujš nad tym, by wycišgnšć od nas jak najwięcej pieniędzy, przekonały nas, że się o nas troszczš – stwierdził Zuckerberg. WyraŸnie zasugerował, że Apple każe klientom przepłacać za swoje gadżety. Dodał, że przyjęty przez Facebooka model biznesowy oparty na reklamach jest jedynym racjonalnym modelem, który pozwala wszystkim na bezpłatne korzystanie z portalu.

Argumenty Zuckerberga nie sš jednak na razie w stanie zahamować akcji #deletefacebook, czyli masowego usuwania kont na Facebooku przez klientów. Zwłaszcza że w akcję tš włšczyły się ikony branży technologicznej, m.in. Brian Acton, współtwórca komunikatora WhatsApp. Facebookowe konta swoich spółek Tesla i SpaceX usunšł miliarder Elon Musk. – Po prostu nie lubię Facebooka. Wywołuje u mnie dreszcze – napisał Musk. Marc Benioff, prezes spółki Salesforce, wzywa zaœ do silniejszego regulowania Facebooka, porównujšc ten portal do papierosów. – Uzależnia, nie jest dla was dobry i sš zewnętrzne siły, które starajš się wami manipulować, byœcie z niego korzystali – mówi Benioff.

Barwy kampanii

Facebook jest również pod ostrzałem politycznym. W cišgu kilku tygodni Zuckerberg ma zeznawać przed Kongresem USA w sprawie skandalu wokół Cambridge Analytica. Podobne przesłuchanie czeka przedstawicieli kierownictwa tego portalu również w brytyjskim parlamencie (gdzie będš odpytywani m.in. z tego, jak portal wpłynšł na kampanię przed brexitowym referendum).

Podejœciu Facebooka do ochrony danych użytkowników przyglšdajš się regulatorzy, m.in. w USA i Australii. Unijni biurokraci już od dłuższego czasu naciskajš na ten portal, by ograniczył u siebie ekstremistyczne treœci i tzw. fake newsy. W lutym niemiecki sšd uznał, że Facebook łamie przepisy o ochronie danych osobowych, w zbyt słaby sposób je zabezpieczajšc. W tym samym miesišcu amerykański specjalny prokurator Robert Mueller oskarżył 13 Rosjan o wpływanie za pomocš Facebooka na amerykańskš kampanię wyborczš. Facebook był w ostatnich miesišcach oskarżany o umożliwianie działania rosyjskim trollom siejšcym rzekomo zamęt w internecie przed wyborami w USA, brexitowym referendum czy referendum niepodległoœciowym w Katalonii. George Soros, kontrowersyjny miliarder o poglšdach lewicowo-liberalnych, nazwał więc Facebooka (a także Google'a) zagrożeniem dla społeczeństwa i oskarżył ten portal o manipulowanie całymi społecznoœciami.

Choć w ostatnich miesišcach Facebook znalazł się pod silnym ostrzałem lewicy, to często jest też krytykowany w œrodowiskach konserwatywnych, które oskarżajš ten portal o cenzurowanie prawicowców. – Facebook połšczył siły z rzšdami, by cenzurować opinie polityczne, których nie lubi dana partia rzšdzšca. Np. w Niemczech Facebook połšczył siły z Angelš Merkel, by cenzurować racjonalne, nieuwłaczajšce mainstreamowi obawy zwišzane z masowš islamskš imigracjš – przypomina Milo Yiannopoulos, brytyjski konserwatywny publicysta i showman. Prawicowi krytycy Facebooka przypominajš, że dane zbierane z profili jego użytkowników były wykorzystywane przez kampanię wyborczš Baracka Obamy w 2012 r. i wówczas mainstreamowe media uznawały to za przejaw nowatorstwa w docieraniu do wyborców. Sheryl Sandberg, dyrektor operacyjna Facebooka, otwarcie wspierała zaœ Hillary Clinton podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w USA.

Granice wzrostu

Portal Buzzfeed ujawnił niedawno wewnętrznš notatkę napisanš w 2016 r. przez Andrew „Boz" Boswortha, wiceprezydenta Facebooka, mówišcš, o rozwoju biznesu za wszelkš cenę. „Może ktoœ zginie w zamachu terrorystycznym skoordynowanym za pomocš naszych narzędzi. A my cišgle łšczymy ludzi" – napisał Bosworth. Po ujawnieniu tej notatki zdystansował się od niej mówišc, że miała być ona prowokacjš.

Dotychczas strategia Facebooka popłacała. Portal ma około 2 mld użytkowników, a jego zyski wzrosły w zeszłym roku o 56 proc., do prawie 16 mld dol. Jeszcze przed wybuchem afery z Cambridge Analytica Facebook zmagał się jednak z odpływem młodych użytkowników. Prognozy mówiły, że w 2018 r. tylko w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z korzystania z niego zrezygnuje 3 mln ludzi poniżej 25. roku życia. Wielu z nich zniechęcało to, że ich rodzice majš konta na Fejsie.

Media społecznoœciowe w Polsce sš jak telewizja publiczna 20 lat temu

Afera Cambridge Analytica nie odbije się na Facebooku w Polsce. Wycofanie konta z serwisu społecznoœciowego przez internetowy kantor Cinkciarz.pl to wyjštek. Marek Molicki, ekspert YouLead, twórcy narzędzia do automatyzacji sprzedaży w internecie przekonuje, że choć w Polsce znajdš się zapewne firmy, które w ramach protestu usunš swoje profile, akcja #deletefacebook nie nabierze tu rozpędu. – Cinkciarz skupił w ten sposób na sobie uwagę mediów, co z pewnoœciš w krótkim okresie jest korzystne. Trudno ocenić, czy przyniesie to firmie benefity w przyszłoœci. Nie spodziewam się masowego odpływu firm, a powód jest prozaiczny. Tak długo, jak na Facebooku będš potencjalni klienci, a sam Facebook będzie umożliwiał relatywnie tanie i łatwe do nich dotarcie, tak długo będš tam firmy – twierdzi.

Klientów nie zabraknie. – Większoœć użytkowników Facebooka nie skasuje swoich kont, mogš natomiast zmienić swój sposób korzystania ze społecznoœci – twierdzi Szymon Wierciński, ekspert ds. strategii e-biznesu w Akademii L. KoŸmińskiego.

Dane firmy Gemius wskazujš, że z Facebooka w Polsce korzysta ok. 80 proc. internautów. To ponad 22 mln osób, które spędzajš w nim co miesišc œrednio ponad 6 godzin (dane za luty br.). Krzysztof Zieliński z Gemiusa, uważa, iż z punktu widzenia przedsiębiorców Facebook wcišż daje duże i stosunkowo tanie zasięgi. – Pozwala na iluzję bycia w kontakcie z konsumentem – dodaje. Zaznacza, że to sytuacja podobna do tej z reklamš w TVP 20 lat temu. – Niby nam się nie podobała, ale i tak firmy musiały tam być z uwagi na zasięg i prestiż – podkreœla.

Polacy chętnie korzystajš z Facebooka jako kanału komunikacji z firmami (wysyłajš o 50 proc. więcej tego typu wiadomoœci niż globalna œrednia). Aż 85 proc. rodzimych użytkowników jest połšczonych z co najmniej jednš stronš małej lub œredniej firmy.

Eksperci wskazujš, że problemy mogš mieć natomiast rodzimi producenci oprogramowania zwišzanego ze sztucznš inteligencjš. Facebook bowiem wstrzymał dodawanie nowych botów na Messengera. – Obecnie majš dostęp tylko do informacji o nazwie użytkownika, płci i strefie czasowej internauty, co znacznie ogranicza ich funkcjonalnoœć – wyjaœnia Krzysztof Zieliński.