PayU został partnerem Google'a

Spółka wdraża bowiem Android Pay - nowoczesną metody płatności mobilnych, bazującą na rozwiązaniu Google'a. W efekcie e-sprzedawcy współpracujący z PayU w Polsce mogą udostępnić nową formę płatności.Polska to drugi, po Wielkiej Brytanii, kraj w regionie EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód) i szósty na świecie, w którym Google wprowadziło Android Pay. Z PayU jest jednym z pierwszych partnerów giganta na tym rynku.- Chcemy, aby płatności w aplikacji były proste dla wszystkich, dlatego wybraliśmy PayU jako naszego partnera w zakresie wdrażania Android Pay na rynku e-commerce w Polsce. Sprzedawcy internetowi dołączą do ponad 400 tys. punktów sprzedaży w Polsce, gdzie kupujący mogą bezproblemowo zapłacić, dotykając ekranu telefonu z systemem Android - komentuje Spencer Spinnell, dyrektor odpowiedzialny za rozwój biznesu w Google.Współpraca obu firm stwarza szansę dla przyspieszenia rozwoju m-handlu (zakupy internetowe na telefonie) w naszym kraju. Tym bardziej, że polski rynek jest wiodącym na świecie z punktu widzenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań finansowych. - Nowe produkty i usługi związane z płatnościami są w Polsce bardzo szybko przyswajane przez konsumentów - podkreśla Mario Shiliashki, prezes PayU na region EMEA.W regionie Europy Wschodniej odnotowywana jest najszybsza na świecie dynamika wzrostu rynku mobilnego. Polska jest krajem o najwyższym w regionie (8. na świecie) udziale połączeń internetowych poprzez urządzenia mobilne (57 proc.). Również ilość połączeń komórkowych, w odniesieniu do krajowej populacji (wynosi 141 proc.), plasuje Polskę na 2. miejscu w regionie i 10. na świecie. Dodatkowo szybko rośnie udział zakupów, za które internauci w Polsce płacą mobilnie (wg danych PayU był to wzrost o ponad 1/3 rok do roku). Android Pay zadebiutował w Polsce 17 listopada 2016 roku i jest obecnie dostępny dla klientów posiadających karty wydane przez Alior Bank, BZ WBK i T-Mobile Usługi Bankowe oraz korzystających z urządzeń z systemem Android w wersji KitKat 4.4 lub nowszym.