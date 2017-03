Merlin będzie wydawał książki. I nie tylko

Polacy czytają coraz mniej

Merlin Publishing będzie nową spółką w grupie skupionej wokół e-sklepu, do której należy także niedawno kupiony CDP.pl. W wydawnictwie Merlin Group będzie mieć 51 proc. udziałów, a 49 proc. właściciele CDP – Michał Gembicki i Robert Wesołowski.– Pierwsze produkcje zaprezentujemy podczas Warszawskich Targów Książki w maju, wtedy też trafią do sprzedaży. Na początku cyklu życia wydawane przez nas produkty trafią do naszych sklepów, gdzie będziemy je intensywnie promować. Po kilku tygodniach udostępnimy je również w innych kanałach – mówi Łukasz Szczepański, prezes Merlin Group. – W projekt inwestujemy własne środki, pracujemy nad nim od kilku miesięcy. Nie ma on związku z pracami nad ustawą o jednolitej cenie książki, choć gdyby faktycznie zaczęła obowiązywać, moglibyśmy dodatkowo na tej sytuacji zyskać jako sklep, jako wydawnictwo nie widzimy korzyści – dodaje.Zgodnie z projektem wydawcy określaliby cenę książki na rok. Dopiero po tym czasie możliwe byłyby promocje czy rabaty. – Po wprowadzeniu ustawy ceny detaliczne książek mogą wzrosnąć nawet o 20 proc. Po wyrównaniu cen książek klienci decydujący się na zakup przez internet wybiorą duże, znane marki, które przyciągną ich większym wyborem i lepszą obsługą klienta. W rezultacie stracą głównie mniejsze i mniej znane e-sklepy – wyjaśnia Łukasz Szczepański.Merlin ma w związku z wydawnictwem bardzo ambitne plany. – Skupiamy się na książkach, ponieważ to trzon oferty naszych sklepów, jednak patrzymy na działalność wydawniczą znacznie szerzej i wokół ciekawych książek chcemy przygotowywać inne materiały i wydawnictwa, takie jak: puzzle, e-booki, audiobooki i gry, czy nawet w uzasadnionych przypadkach zabawki – wyjaśnia Michał Gembicki, prezes Merlin Publishing. W branży znany jest jako twórca cyfrowej platformy i e-sklepu CDP.pl, związanego wcześniej z firmą CD Projekt. – Chodzi nam o edycje kolekcjonerskie, wycyzelowane graficznie, w których dla nabywcy cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Takie podejście pozwoli realizować wyższe marże. Docelowo planujemy rozwinąć sprzedaż również za granicą.Nowe wydawnictwo na rynku w poszukiwaniach produkcji do wydania chce wykorzystać analizę preferencji zakupowych swoich klientów. W tym modelu działają już takie potęgi, jak Neflix, a grupa Merlin może wykorzystywać dane z dwóch źródeł. – W CDP.pl główną grupą klientów są młodzi mężczyźni – gracze. W merlin.pl kluczowe są z kolei kobiety, z myślą o tych dwóch grupach będziemy przygotowywać nasze publikacje. Myślimy o produktach opartych na licencjach, ale chcemy też sami wyszukiwać autorów np. w blogosferze czy serwisach crowdfundingowych – dodaje Michał Gembicki.Merlin nie jest pierwszy z planami wydawniczymi. Na tym rynku działa jego konkurent Empik z Grupy Foksal. Należą do niej m.in. wydawnictwa WAB czy Buchmann.Tylko 40 proc. Polaków czyta choć jedną książkę rocznie. Rynek się kurczy, jego wartość spadła już poniżej 2,5 mld zł, choć książki można dostać nie tylko w księgarniach, ale i sklepach spożywczych. Kurczy się też rynek księgarń, według wywiadowni Bisnode w 2016 r. ich liczba spadła o ponad 10 proc., do 4,4 tys. Realnie jest ich ok. 2,7 tys., reszta to firmy zawieszone.