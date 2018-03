Federalna Komisja Handlu potwierdza: jest dochodzenie w sprawie Facebooka

Federalna Komisja Handlu potwierdziła, ze prowadzi niepubliczne dochodzenie w sprawie wykorzystania danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica.

Agencja Bloomberga cytuje Toma Pahla, dyrektora komisji, który podkreœla, że FTC "bardzo poważnie" traktuje ostatnie doniesienia prasowe i wštpliwoœci co do bezpieczeństwa danych użytkowników portalu społecznoœciowego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mark Zuckerberg został już wezwany na przesłuchania przez Kongres USA. Założyciela portalu chcš przesłuchać członkowie dwóch komisji - komisji ds. energetyki i handlu Izby Reprezentantów Kongresu USA oraz komisja ds. handlu Senatu.

Facebook za każdy przypadek naruszenia prawa może zapłacić 40 tysięcy dolarów. Jeœli potwierdzi się informacja, że z 50 milionów kont wyciekły informacje, to cała afera może kosztować portal aż 2 biliony dolarów. Nawet jeœli FTC nie zdecyduje się na nałożenie tak wysokiej kary, to jednak wszystko na to wskazuje, że Facebook ”słono” zapłaci za ten skandal

Również kolejne instytucje nadzoru w USA i Europie zapowiadajš œledztwa w tej sprawie. Z kolei brytyjska komisja parlamentarna we wtorek formalnie poprosiła Marka Zuckerberga o stawienie się przed jej obliczem i złożenie wyjaœnień w tej sprawie.