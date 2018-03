The Weinstein Company ogłosiło bankructwo

The Weinstein Company, studio filmowe, kt鏎ego szefem by造 Harvey Weinstein, og這si這 bankructwo.

Wed逝g informacji agencji Reutera zosta這 zg這szone do s鉅u w Delaware. Warto wierzytelnoci studia filmowego oszacowano na 0,5-1,0 mld dolar闚. Firma poinformowa豉 tak瞠 o zawarciu umowy sprzeda篡 prawie wszystkich aktyw闚 funduszowi private equity Lantern Capital Partners.

Poni瞠j dalsza cz artyku逝

The Weinstein Company og這si這 bankructwo po miesi鉍ach spekulacji o mo磧iwej sprzeda篡 sp馧ki. Na pocz靖ku lutego tego roku wydawa這 si, 瞠 dojdzie do transakcji z grup inwestor闚, na czele kt鏎ej sta豉 Maria Contreras-Sweet. Okaza這 si jednak, 瞠 d逝g firmy jest znacznie wy窺zy ni pierwotnie podawano i do transakcji nie dosz這.Inwestorzy oferowali za wytw鏎ni 500 mln dolar闚.

Maria Contreras-Sweet zdecydowa o zerwaniu umowy zaledwie 24 godziny po og這szeniu przej璚ia studia. Inwestor闚 zniech璚i豉 informacja, 瞠 d逝g studia nie wynosi 225 milion闚 dolar闚, ale s dodatkowe zobowi頊ania w wysokoci 64 milion闚 dolar闚. Teraz okazuje si, 瞠 The Weinstein Company mo瞠 by zad逝穎ne nawet na miliard dolar闚.

Harvey Weinstein zosta wyrzucony z The Weinstein Company jesieni zesz貫go roku. Kilka dni pniej wykluczy豉 go ze swoich szereg闚 Ameryka雟ka Akademia Filmowa.

Do tej pory ponad 70 kobiet oskar篡這 Weinsteina o nieodpowiednie zachowania na tle seksualnym, w tym o molestowanie seksualne i gwa速. Relacje ofiar i wielu os鏏 zwi頊anych z Hollywood s potwierdzeniem prawie powszechnego przekonania, 瞠 post瘼owanie Weinsteina by這 w ameryka雟kiej bran篡 filmowej od lat tajemnic poliszynela, a jego s造nne "rozmowy kwalifikacyjne na kozetce b鉅 w sypialni" - typowe dla wielu innych producent闚, re篡ser闚 i agent闚 filmowych.