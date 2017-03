Mobilni internauci najchętniej socjalizują się przez YouTube’a

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Na YouTubie statystyczny polski użytkownik loguje się z komórki albo tabletu 66 razy miesięcznie, ale na Facebooku aż 205 razy. W związku z tym, że średni czas spędzany w miesiącu na przeglądaniu zawartości obu platform jest zbliżony (w przypadku Facebooka wynosi 19 minut, a w przypadku YouTube'a 21 minut), widać, że na YouTube'a wchodzimy rzadziej, ale zostajemy na nim dłużej. To naturalne, bo materiały na YouTubie (wideo czy piosenki) odtwarza się dłużej – na zerknięcie na Facebooka wystarczy chwila. Częściej niż Facebooka, i to też zrozumiałe, uruchamiamy, by porozmawiać ze znajomymi, komunikatory internetowe. Najpopularniejszym serwisem społecznościowym wśród osób korzystających z komórek i tabletów jest jednak zdecydowanie YouTube, bo to z tego serwisu korzysta 69 proc. mobilnych internautów. Kolejny jest zintegrowany z Facebookiem komunikator Messenger (47 proc.), a następny – sam Facebook (43 proc.) – wynika ze styczniowego badania IRCenter.

Platformy społecznościowe odwiedzane mobilnie

Foto: Rzeczpospolita

Seriale i muzyka

Popularność YouTube'a wśród mobilnych użytkowników nie powinna dziwić. Młodsi internauci powszechnie korzystają z internetu z komórek, a to właśnie oni dużą część pozyskiwanych z sieci informacji czerpią właśnie z tej platformy. – Gimbazie nie chce się oglądać telewizji, siedzi w necie i tam ogląda: popularność takich seriali, jak „Skam" czy „Nieprzygotowani" [internetowy serial udostępniany na YouTubie, opracowany przez twórców profilu Abstrachuje – red.]. jest gigantyczna. I to będą nasi widzowie za 10–15 lat. – mówił „Rz" Jan Kwieciński, producent i reżyser z Akson Studio.

To YouTube spopularyzował komediowy serial polityczny „Ucho Prezesa" (jego pierwszy odcinek ma już obecnie 7,88 mln wyświetleń; to widownia z kategorii rekordowych, nawet gdy zdarza się największym tradycyjnym telewizjom), do którego prawa zakupił następnie debiutujący niedawno w Polsce serwis Showmax z RPA.

Nowy wymiar

– YouTube nie jest już tylko serwisem do oglądania klipów i słuchania muzyki, choć nadal to w nim robimy. Wraz ze wzrostem liczby osób, które tworzą dla YouTube'a, zyskał zupełnie inny wymiar – komentował „Rz" Krzysztof Majkowski, ekspert Gemiusa, gdy YouTube świętował w tym roku 12. urodziny.

Rdzenna dla platformy działalność, czyli zamieszczanie klipów z muzyką, także pozostaje ważnym wabikiem dla internautów. Co zresztą wcale nie do końca cieszy branżę muzyczną. Szeroko rozpropagowany w mediach komunikat Google'a (właściciel YouTube'a) podający, że w ciągu ostatniego roku platforma wypłaciła branży muzycznej aż 1 mld dol. tantiem, Międzynarodowe Stowarzyszenie Branży Fonograficznej ostro skrytykowało, wytykając, że na jednego użytkownika wyniosło to 1 dolara, podczas gdy analogiczna stawka pozyskiwana np. od muzycznej platformy Spotify wynosiła w tym czasie aż 18 dolarów.

Internauci (zwłaszcza młodzi skupieni na treści wideo) lubią mieć jednak wszystkie swoje ulubione materiały zgromadzone w jednym miejscu, a YouTube im to umożliwia, i to za darmo, podczas gdy serwisy z muzyką czy serialami coraz częściej bywają płatne.

Co ciekawe, w Polsce relatywnie mało popularne wśród użytkowników komórek okazują się modne za oceanem serwisy Snapchat i Twitter. Z tego pierwszego korzysta z komórki albo tabletu tylko 10 proc. internautów (za to logują się do niego częściej niż na Facebooka), z drugiego jeszcze mniej, bo 2 proc. Na Snapchacie spędzają średnio 4 min dziennie, Twitter wypada w badaniu jeszcze gorzej.

Gemius: facebook najpopularniejszy

Z cyklicznego badania ruchu w internecie PBI/Gemius wynika, że jeśli uwzględni się korzystanie ze wszystkich rodzajów urządzeń łączących się z internetem, to Facebook jest najchętniej odwiedzaną w Polsce platformą społecznościową. W lutym tego roku witrynę Facebook.com odwiedziło w Polsce 22,68 mln internautów, czyli 82,5 proc. wszystkich. YouTube miał analogicznych użytkowników 19,82 mln (co przekłada się na zasięg na poziomie 72,1 proc. internautów). Na urządzeniach mobilnych w danych Polskich Badań Internetu i Gemiusa Facebook także przegania YouTube'a: korzysta z niego 13,5 mln internautów, podczas gdy z YouTube'a 6,28 mln.

Obie platformy znajdują się też w grupie najpopularniejszych rozpoznawanych przez internautów spontanicznie. Jak wynika z badania NetTrack (autorstwa Kantar MillwardBrown), Facebooka (58,7 proc. wskazań) pod tym względem przebija w Polsce tylko Onet.pl. YouTube plasuje się w tym zestawieniu pięć miejsc niżej z 35,8 proc. wskazań.