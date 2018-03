Administracja Trumpa zablokowała ogromne przejęcie

Względy bezpieczeństwa narodowego sprawiły, że przejęcie za 117 mld dolarów Qualcomm, amerykańskiej spółki z branży technologii mobilnych przez Broadcom, singapurskiego producenta mikroprocesorów nie dojdzie do skutku.

Przejęcie Qualcomm przez Broadcom byłoby największš w dziejach tego typu transakcjš w branży technologicznej. Amerykańskie władze postanowiły je jednak zablokować. Ogłaszajšc tę decyzję prezydent Donald Trump stwierdził, że sš poważne dowody na to, że przejęcie to doprowadziłoby do „działań mogšcych zagrozić bezpieczeństwu narodowemu USA". Tymczasem jeszcze w listopadzie 2017 r. Trump przyjmował w Białym Domu Hock Tana, prezesa Broadcomu i chwalił spółkę za tworzenie miejsc pracy w USA. – To jedna ze wspaniałych firm – mówił Trump. Broadcom szykował się również, by przenieœć swojš głównš siedzibę z Singapuru do USA. Czemu więc nagle zablokowano mu możliwoœć przejęcia Qualcommu?

Decydujšca okazała się opinia Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych w USA (Cfius). Według doniesień „Washington Post" Komitet uznał, że Broadcom zmniejszy wydatki na badania i rozwój w Qualcommie, co sprawi, że przewagę w wyœcigu technologicznym zyskajš chińskie firmy takie jak Huawei czy ZTE. Administracja Trumpa obawia się zaœ, że Chińczycy zyskajš nad USA przewagę w rozwoju technologii mobilnej 5G. Podejrzenia Cfius wzbudził poœpiech Broadcomu przy przenoszeniu swojej rezydentury do USA. Przeniesienie jej oznaczałoby, że Broadcom stałby się firmš amerykańskš i przejęcie Qualcommu nie podlegałoby już ocenie Cfius. Broadcom próbował zmniejszyć te obawy ogłaszajšc powstanie wartego 1,5 mld dolarów funduszu majšcego wspierać amerykańskie badania w dziedzinie technologii mobilnych. Jak widać jednak to nie wystarczyło, by amerykańscy regulatorzy zmienili zdanie.