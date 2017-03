W wysyłce SMS-ów ciągle tkwi ogromny potencjał

SMSAPI to platforma do masowej wysyłki wiadomości SMS, MMS i VMS. Firma ComVision, właściciel marki, została założona przez Grzegorza Łysiuka i Marka Bardzińskiego ponad 10 lat temu i jest obecnie liderem swojej branży. – Wśród klientów znajdują się nie tylko marketingowcy, ale również urzędy oraz firmy korzystające z komunikacji SMS ze swoimi odbiorcami – mówi prezes Grzegorz Łysiuk.

Szybki rozwój

SMSAPI w tym okresie dynamicznie wzrosła, z dwuosobowej firmy rozrosła się do 42 pracowników, którzy dostarczają wiadomości w 800 sieciach GSM w blisko 200 krajach na całym świecie. Liczba zatrudnionych stale rośnie, sukcesywnie przeprowadzane są kolejne rekrutacje.

Dynamicznie rośnie także liczba klientów platformy – w minionym roku o 30 proc. Wśród nich wymienić można takie firmy i instytucje, jak ING, PGE, CCC, NIK, InPost, Miasto Stołeczne Warszawa, Answear czy Reserved.

Firma podkreśla, że z jej usług korzystają nie tylko firmy z przekazami komercyjnymi, ale również władze lokalne. W ich przypadku powiadomienia można stosować choćby w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową czy innymi katastrofami.

Za 200 proc. wzrost przychodów w latach 2013–2015 SMSAPI otrzymało szereg nagród i wyróżnień, zarówno biznesowych, jak i konsumenckch. Wśród nich jest m.in. Laur Klienta za Odkrycie roku 2012, Firma Przyjazna Klientowi 2013, Mobile Trends Awards 2013, Złoty Laur Klienta 2014 czy Ekomers 2014.

Zmiana profilu

Firma ComVision, właściciel marki, została założona w 2004 przez Grzegorza Łysiuka i Marka Bardzińskiego. Jej pierwszym produktem było oprogramowanie dla sklepów internetowych cStore. Szybko okazało się, że wielkim zainteresowaniem cieszy się sama usługa powiadomień SMS uruchomiona dla e-sklepów. – Dlatego w marcu 2007 r. powstała platforma SMSAPI.pl, dedykowana komunikacji SMS-owej – mówi Grzegorz Łysiuk. Zaledwie rok później powstało narzędzie umożliwiające masową komunikację SMS dla klientów zagranicznych – HQSMS.com (dziś SMSAPI.com).

W trakcie rozwoju firmy, SMSAPI wyszło poza branżę e-commerce i zaczęło wprowadzać dodatkowe produkty, m.in. narzędzie do zbierania własnej bazy odbiorców i do analizy wysyłanych kampanii. Cały czas platforma integrowana jest z nowymi narzędziami, takimi jak oprogramowania dla e-sklepów, CRM czy programami do wysyłki newsletterów.

W 2011 r. firma przeprowadziła diametralną zmianę wyglądu platformy i panelu klienta, sukcesywnie wprowadza kolejne zmiany. W 2012 trzykrotne wzrosła przepustowość wysyłek, dodatkowo firma zdecydowała się na wprowadzenie zupełnie nowej usługi – sprawdzania w HLR i aplikacji RabatySMS. Ragując na zmiany na rynku, wprowadza także opcje związane z upowszechniającymi się serwisami społecznościowymi.

Lokalne zaangażowanie

Na platformie zarejestrowanych jest ok. 40 tys. użytkowników, w 2016 r. wysłali oni 540 milionów wiadomości, o 70 proc. więcej niż rok wcześniej. Podobny wzrost liczby wysyłanych SMS-ów miał miejsce również w latach ubiegłych.

Firma stara sieangażować w jak największą liczbę projektów lokalnych. Od 2012 roku SMSAPI organizuje Mobile Silesia, czyli cykliczne spotkania śląskiej branży mobile. Wydarzenia odbywają się w miejscach związanych z kulturą Górnego Śląska, m.in. 320 m pod ziemią w zabytkowej kopalni GUIDO. W ubiegłym roku Mobile Silesia gościła w Kompleksie Sztygarka, w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób.

Chętnie włącza się w kolejne lokalne inicjatywy, m.in. jako sponsor Szkolnej Ekspedycji – wycieczki dzieci z gliwickich szkół do dalekich orientalnych krajów – odpowiada za komunikację małych podróżników z rodzicami. Inną lokalną inicjatywą było wsparcie akcji Gliwice Biegają – za każdy przebiegnięty kilometr SMSAPI przekazało 1 zł na zakup kosztownej protezy dla jednego z mieszkańców miasta.

SMS ma już 24 lata

Pierwszego sms-a wysłał w grudniu 1994 r. pracownik firmy Vodafone. Mimo upływu lat zainetresowanie konsumentów taką formą komunikacji nadal nie spada. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej Polska, jeśli chodzi o liczbę wysyłanych wiadomości SMS, zajmuje pozycję w ścisłej czołówce państw unijnych. Statystyczny polski użytkownik telefonu komórkowego wysyła miesięcznie 83 wiadomości tego typu przy średniej unijnej wynoszącej 68. Oznacza to, że rocznie w Polsce wysyłanych jest ponad 50 mld tego typu wiadomości.

Sms-y służą nie tylko do komunikacji pomiedzy użytkownikami telefonów. Są używane jako świetne narzędzie m.in. w marketingu oraz e-commerce. Co wiecej, jak podreślaja analitycy, ruch jeśli chodzi o wysyłanie sms-ów stale rośnie i to mowa o dynamice 20–30 proc. rocznie.

Opinia

Mirosław Godlewski, starszy doradca w Boston Consulting Group

Choć większość konsumentów irytuje się, gdy otrzymuje za dużo sms-ów, to jednak komercyjne wykorzystanie tego nośnika ma się dobrze i, co więcej, perspektywy rozwoju tego segemntu rynku są również bardzo obiecujące.

Mimo tego, że konwersja odbiorców jest na stosunkowo niewielkim poziomie, to jednak z racji możliwej masowej skali wysyłki komunikatu, efekty dla zlecającego będą zadowalające.

Sms jest ciągle atrakcyjny, jako sposób komunikacji jest znacznie mniej absorbujący niż wykonanie rozmowy telefonicznej, a możliwości tkwią w nim spore. Co więcej, dzisiaj taki sposób prezentowania treści oferuje coraz więcej firm od Snapchata poczynając.

Ta firma, podobnie jak Twitter, mogłaby znacznie bardziej rozbudować technologicznie komunikację za pośrednictwem swojego serwisu, ale użytkownicy oczekują właśnie prostoty i szybkości, dzięki krótkim wiadomościom coś takiego uzyskują i nie bardzo widać alternatywę dla tej opcji. Niezależnie od tego, czy wymagają uruchomienia transmisji danych, czy obywające się bez tego.

Dlatego obwieszczenie śmierci takich sposobów komunikacji było zdecydowanie przedwczesne, sukces Snapchata zdecydowanie to pokazuje. Nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie rozwój rynku, ale komunikacja wymaga krótkich, zwięzłych form. Nawet jeśli wielu użytkowników twierdzić będzie, iż zupełnie ich nie stosuje.