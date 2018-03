UKE oficjalnie rusza z regulacją kablówek

Nie tylko Orange Polska, ale też Netia i operatorzy telewizji kablowych będš mieli obowišzek udostępnienia infrastruktury konkurentom.

Wiadomo już, jak ma wyglšdać regulacja operatorów telewizji kablowej zapowiedziana przez Marcina Cichego, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ruszyły konsultacje projektów decyzji regulatora.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Żeby rosła konkurencja

– Chcemy was zachęcić do zmiany modelu biznesowego œwiadczenia usług, wykorzystania przepisów i zaplecza regulacyjnego obowišzków nakładanych do tej pory na Orange Polska. Chcemy promować dobre praktyki współpracy, wspólnych inwestycji, myœlenia o tym, jak współkorzystać z infrastruktury – mówił do szefów telewizji kablowych Cichy w paŸdzierniku. W ten sposób zapowiadał regulację segmentu, który do tej pory cieszył się swobodš.

Teraz zapowiedzi te nabierajš konkretnych wymiarów. UKE przedstawił projekty decyzji dla szeœciu podmiotów i rozpoczšł oficjalne konsultacje z rynkiem. Potrwajš do 8 kwietnia. Według regulatora w ten sposób powstać ma uniwersalny model regulacji zapobiegajšcy niepotrzebnemu powielaniu infrastruktury w kraju.

Prezes UKE z jednej strony realizuje własnš strategię, z drugiej – założenia dyrektywy o redukcji kosztów oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych.

W praktyce chodzi o to, by operatorzy w jak największym stopniu korzystali z istniejšcych instalacji, z drugiej – o to, by konsument miał jak największy wybór.

Decyzje dla szeœciu

UKE chce wydać decyzje dla szeœciu podmiotów: Orange Polska, Netii, UPC, Vectry, Multimediów, Inei i Toi.

Sš to z jednej strony wzory pism, które majš stosować telekomy i kablówki, z drugiej – opłaty, jakie majš pobierać właœciciele infrastruktury od firm je wynajmujšcych. Pierwsza częœć dotyczy dostępu do kanalizacji teletechnicznej, czyli popularnych studzienek. Druga – instalacji w budynkach, tych, które widać na klatkach schodowych i w piwnicach, a które mnożš się, gdy w okolicy pojawia się kolejny operator. I to zapewne tutaj operatorzy bronić będš się najzacieklej.

Najtaniej położenie kabla wypadnie w Orange i Inei (0,13–1,32 zł za metr bieżšcy w zależnoœci od przekroju łšcza). W UPC i Netii to koszt od 0,17 zł do maksymalnie 1,72 zł, a najdrożej w Vectrze, Multimediach i Toi (0,19–1,94 zł).

W budynkach opłaty za dostęp zależš od rodzaju zabudowy (liczby mieszkań w budynku). Przedsiębiorca zapłaci też za „wizję" i nadzór. Tu różnicowania ze względu na operatora nie ma.

Telekomy na razie analizujš propozycje UKE. Netia wstępnie chwali urzšd za próbę uregulowania warunków dostępu do tzw. korytek w budynkach. – W stosunku do wczeœniejszych dyskusji zaskoczeniem dla nas jest mała iloœć podmiotów, dla których wydano projekty decyzji, w szczególnoœci brak decyzji wobec tzw. operatorów budynkowych – mówi Karol Wieczorek, rzecznik Netii. Operatorzy budynkowi to m.in. spółdzielnie mieszkaniowe.

Najbardziej z inicjatywy cieszš się mali gracze, którzy pierwszy raz będš mogli zażšdać czegoœ od kablówek.

Rynek stacjonarnego internetu w Polsce

Regulacje kanalizacji teletechnicznej (studzienek) należšcej do operatorów stacjonarnych i kablowych, zaproponowane przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, majš sprawić, że telekomy nie będš dublowały swoich zasobów. W efekcie inwestycje powinny być prostsze, koszty telekomów spaœć, a konkurencja wzrosnšć. Według danych zebranych przez „Rzeczpospolitš" w końcu 2017 r. z usług szeœciu największych graczy stacjonarnego dostępu do internetu (w technologiach DSL, VDSL, CATV, FTTH) korzystało 5,1 mln abonentów, o 17 tys. więcej niż rok wczeœniej. Nie musi to jednak oznaczać, że ogółem w Polsce przybywa klientów takich łšczy. Dodatkowo Multimedia przestały kilka lat temu publikować osobne informacje o liczbie abonentów stacjonarnego dostępu. Netia szacuje wielkoœć rynku na około 7 mln abonentów. To tyle co w 2016 r.