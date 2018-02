Prezes wydawnictwa Hachette Live Group: ebooki są głupie

Prezes Hachette uważa, że e-book to głupi produkt

Zdaniem Arnauda Nourryego, prezesa Hachette Live Group e-booki to głupi produkt, który nie jest ani kreatywny, ani udoskonalany.

Nourry, w wywiadzie dla portalu scroll.in, powiedział, że zbyt tanie e-booki zabijajš nie tylko infrastrukturę wydawniczš, ale także księgarnie, supermarkety oraz przychody autorów. Jego zdaniem trzeba "bronić logiki działania swojego rynku wobec wielkich firm technologicznych oraz ich modeli biznesowych".

Hachette oraz inne firmy wydawnicze procesowały się z Amazonem w sprawie kontroli nad cenami e-booków. Amerykański koncern jest na tym rynku monopolistš, który dyktuje ceny.

- E-book to głupi produkt. To samo, co papier, poza tym że elektroniczny - uważa Nourry i twierdzi, że na amerykańskim i brytyjskim rynku widać wyraŸnš stagnację w segmencie e-booków.

W zeszłym roku Hachette kupił niezależnego, brytyjskiego wydawcę e-booków Bookouture. Mimo to Arnaud Nourry uważa, że większoœć czytelników nie przekona się do elektronicznych ksišżek.

Hachette Live Group, to francuska grupa mediowa, której najbardziej znanš częœciš jest wydawnictwo Hachette Livre. W skład grupy wchodzš m.in. wydawnictwa Larousse, Harlekin oraz Hatier.

Hachette Polska Sp. z o.o. głownie znana jest z wydawania przewodników, ale jest też właœcicielem spółki HDS – dystrybutor m.in. prasy i ksišżek (właœciciel sieci Inmedio i Relay), Hachette Filipacchi Magazines (wydawca czasopism: „Elle", „Elle Decoration", „Film" oraz „Samo Zdrowie") oraz EuroZet, będšca współwłaœcicielem Radia Zet.

Hachette należy do tzw. wielkiej pištki anglojęzycznych wydawców obok Penguin Random House, Simon & Schuster, HarperCollins i MacMillan Publishers. Publikujš 17 tysięcy nowych tytułów rocznie i majš sprzedaż na poziomie 2,8 mld dolarów.