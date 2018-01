UKE uznał Emitela za podmiot dominujący

Emitel już wczeœniej zapowiedział, że się od decyzji urzędu odwoła, mogš to też zrobić pozostali uczestnicy tego postępowania, czyli PIKE, PIIT, KIGEiT i PIRC.

Decyzje UKE nakładajš na Emitela pełen zakres obowišzków regulacyjnych na rynku dosyłu sygnału telewizyjnego i radiowego, w tym obowišzek kontroli cen oraz przedstawienia oferty ramowej. - Działania podjęte przez UKE majš na celu wyeliminowanie problemów zwišzanych z nadużywaniem znaczšcej pozycji rynkowej przez EmiTel – podał UKE, wymieniajšc, że celem nowej regulacji jest:

Poniżej dalsza częœć artykułu

- umożliwienie korzystania z infrastruktury EmiTel przez operatorów alternatywnych na przejrzystych warunkach,

- ograniczenie możliwoœci różnicowania cen przez EmiTel w zależnoœci od warunków konkurencyjnych na danym obszarze lokalnym,

- ograniczenie możliwoœci stosowania negatywnych praktyk rynkowych typu margin squeeze i subsydiowania skroœnego przez EmiTel,

- stworzenie operatorom alternatywnym warunków do przedstawienia kompleksowych ofert na nadawanie sygnału obejmujšcego obszar całego kraju, konkurencyjnych kosztowo wobec ofert EmiTel i odpowiadajšcych potrzebom nadawców,

- obniżenie opłat dla nadawców za nadawanie sygnału,

- zapewnienie racjonalnych i uzasadnionych opłat za udostępnianie infrastruktury operatorom alternatywnym,

- większa kontrola nad rynkiem istotnym z punktu widzenia zapewnienia ładu i cišgłoœci nadawania mediów RTV w Polsce.

Na rynkach dosyłu sygnału telewizyjnego i radiowego na Emitela nałożonych zostało szeœć obowišzków:

- koniecznoœć uwzględniania uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego,

- obowišzek równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego,

- obowišzek ogłaszania lub udostępnianiu informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego dotyczšcych informacji księgowych, specyfikacji technicznych sieci telekomunikacyjnej i urzšdzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci telekomunikacyjnej, zasad i warunków œwiadczenia usług oraz korzystania z sieci, obiektów i infrastruktury, a także opłat,

- obowišzek prowadzenia rachunkowoœci regulacyjnej w sposób umożliwiajšcy identyfikację przepływów transferów wewnętrznych, zwišzanych z działalnoœciš w zakresie dostępu telekomunikacyjnego

- obowišzek ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w celu œwiadczenia dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty przez EmiTel.

- zobowišzanie do przygotowania i przedstawienia w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

Decyzje prezesa UKE zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejskš i Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Emitel i pozostali uczestnicy postępowania (a sš nimi Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej) majš teraz 14 dni na ewentualne odwołanie się do Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Emitel już wczeœniej zapowiedział, że się z decyzjš prezesa UKE nie zgadza i na pewno się od niej odwoła. - Uważamy, że to Ÿle przygotowane dokumenty oparte o powierzchownš, błędnš analizę rynku i że nie ma podstaw do wprowadzania regulacji. Dlatego będziemy mierzyć się z urzędem na argumenty w sšdzie i bronić swoich racji – mówił w rozmowie z „Rz" Jarosław Niechcielski, dyrektor biura współpracy z regulatorem i wynajmu infrastruktury w Emitelu.