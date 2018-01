TVP chce mieć swoje badania telewizji

TVP zaczyna rozwijać własny system badań oglšdalnoœci. Ma on jednak na razie zbyt dużo braków, by móc zaczšć powszechnie obowišzywać.

Badanie przeprowadzane przez TVP z wykorzystaniem dekoderów operatora Netia obejmuje pond 180 tys. gospodarstw domowych i jest firmowane przez dra Grzegorza Koloch - doktora ekonomii, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który specjalizuje się m.in. w zastosowaniach analiz dużej iloœci danych (big data) oraz w sztucznej inteligencji.

Zdaniem zarzšdu TVP, zastosowany w jej pomiarze model oglšdalnoœci realnej, czyli pobieranie danych o tym, jak ludzie oglšdajš telewizję, wprost z dekoderów (w konkurencyjnych badaniach Nielsena widz musi - oglšdajšc konkretny kanał - włšczać urzšdzenie pomiarowe) jest wiarygodniejszy niż obecnie wykorzystywany przez cały rynek. Zaletš pomiaru opracowywanego na infrastrukturze Netii jest też to, że dekoderów jest ponad 180 tys., podczas gdy panel Nielsena obejmuje zaledwie 2,2 tys. gospodarstw domowych (to jedna z jego największych słabych stron w czasach popularyzowania się niszowych kanałów tematycznych). To oznacza, że pomiar obejmuje co siedemdziesište gospodarstwo domowe – dekodery stojš w ponad 1,5 tys. gmin w Polsce, z czego prawie 850 to gminy wiejskie, niedoreprezentowane, zdaniem, TVP w panelu Nielsena.

Choć zarzšd TVP od dawna krytykuje pomiar Nielsena, wskazujšc, że jego wyniki bywajš zaniżone w przypadku TVP, publiczny nadawca nie wycofa się na razie ani z korzystania z danych Nielsena ani ze współfinansowania jego badań (składa się na nie cały telewizyjny rynek). – Umowę z Nielsenem mamy zawartš do końca 2019 roku, co uważam za wielki błšd telewizji – mówił Jacek Kurski, prezes TVP, dodajšc, że proponowane teraz przez TVP nowe rozwišzanie, z wykorzystaniem którego TVP chce zaczšć sprzedawać reklamy w swoich kanałach według cennika (alternatywnš, powszechnie wykorzystywanš opcjš jest sprzedawanie ich w zależnoœci od tego, do jakiej dotarły widowni) jest tylko tymczasowe. – To rodzaj pomostu, domowego standardu, który, mamy nadzieję, że implementuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Z tego, co wiemy, podjęła prace wstępne i prowadzi pilotaż takich badań z wykorzystaniem panelu GUS, którego wyników nikt nie kwestionuje – mówił Kurski.

Domy mediowe, które planujš budżety reklamowe koncernów reklamujšcych się w telewizjach, na razie żadnych konkretnych propozycji korzystania z nowych badań nie dostały. W obecnej postaci badanie nie jest jednak zagrożeniem dla panelu Nielsena, bo po pierwsze, nie uwzględnia np. widzów oglšdajšcych telewizję za poœrednictwem innych platform, w tym tych, którzy oglšdajš tylko telewizję naziemnš.

– Argument, że korzystajšc z panelu Netii nie da się oddać sytuacji na całym rynku był już podnoszony. Każdy z operatorów ma swoja politykę kształtowania pakietów kanałów, a to ma wpływ na to, jakie kanały oglšdajš jego klienci - przyznaje Piotr Bieńko, szef domu mediowego Codemedia. Problemem jest też to, że tak jak badania Nielsena, te z TVP, sš reprezentatywne geograficznie, ale w odróżnieniu od badań Nielsena nie umożliwiajš analizy samego widza (nie informujš o ty, czy jakiœ program oglšdała kobieta czy mężczyzna, w jakim byli wieku oraz ile zarabiajš). A to bardzo istotne informacje dla domów mediowych planujšcych kampanie reklamowe.

- Oczywiœcie istniejš na rynku metody komplementarne, które również znajdujš się w naszej ofercie (w Polsce i na innych rynkach), takie jak na przykład RPD (Return Path Data) dla sieci kablowych/satelitarnych. Jednakże należy podkreœlić, że metody komplementarne nie mogš zastšpić badania telemetrycznego opartego na stabilnym, przekrojowym panelu, jakim dysponuje Nielsen. Dlaczego? Dlatego, że tylko stabilny i przekrojowy (struktura demograficznym i geograficzna widowni) panel telemetryczny daje możliwoœć pomiaru całego uniwersum widzów, a nie jego wybranego wycinka (na przykład wycinka charakterystycznego wyłšcznie dla jednej sieci kablowej) – komentuje sprawę Nielsen w komunikacie.

Zdaniem Piotra Bieńko na rynku nadszedł już jednak czas, by branża wspólnie wypracowała nowy, adekwatny do dzisiejszych realiów, standard pomiaru, bo reklamodawcy sš zainteresowani ograniczeniem emitowania reklam nieoglšdanych przez ich grupy docelowe. Dodatkowym problemem TVP może okazać się to, że Netia jest właœnie w trakcie procesu zakupu przez Cyfrowy Polsat. Jak zapewniał Marcin Klepacki z TVP, nadawca ma zawartš z Netiš komercyjnš umowę która przewiduje rozmaite rynkowe wydarzenia.