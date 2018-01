Stacje dyktują podwyżki cen reklam

Łšczny udział w rynku czterech największych kanałów spadł w ubiegłym roku poniżej 40 proc. Wszystkie telewizje nadały więcej spotów niż rok wczeœniej, ale to zasługa kanałów tematycznych. Spadł czas oglšdania telewizji.

Łšczny udział w rynku Polsatu, TVN, TVP1 i TVP2 spadł w ubiegłym roku po raz pierwszy do 38,24 proc. – wynika z dany6ch Nielsen Audience Measurement. Najwyższy udział w widowni w wieku powyżej 4 roku życia miał Polsat – 10,91 proc., ale on także odnotował spadek w porównaniu z sytuacjš rok wczeœniej (11,45 proc.). Polsat był też stacjš, która odnotowała najwyższe cennikowe wpływy z reklam: 4,35 mld zł i było to o 13,87 proc. więcej niż rok wczeœniej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Analogiczny udział TVN w widowni wynosił 9,87 proc. (przy 10,37 proc. rok wczeœniej), a jego wpływy reklamowe liczone według cenników (czyli bez odliczenia rabatów, jakich stacje udzielajš reklamodawcom) sięgnęły 3,22 mld zł i były o 14,54 proc. wyższe niż w 2016 roku.

TVP1 miała 9,59 proc. udziałów w rynku (przy 11,10 proc. rok wczeœniej), a TVP2: 7,87 proc. (przy 8,32 proc. w 2016 roku). Przychody z reklam w TVP1 spadły o 14,6 proc. do 1,19 mld zł, a TVp2 wzrosły o 15,89 proc. do 1,31 mld zł. Na 2018 rok stacje telewizyjne negocjujš z domami mediowymi podwyżki cen, by utrzymać status quo w sytuacji, gdy spada czas oglšdania telewizji. W 2017 roku wynosił 4 godziny i 18 min., rok wczeœniej były to jeszcze 4 godziny i 21 min. - Nieunikniony w 2018 roku będzie znaczšcy wzrost cen reklamy telewizyjnej, historycznie wyjštkowo niskich w porównaniu do innych rynków europejskich. To wynik przewagi popytu nad podażš w obszarze telewizyjnym, a odzwierciedleniem tego stanu sš nowe polityki handlowe stacji telewizyjnych. Inflacja w telewizji to doskonały prognostyk dla innych mediów, zwłaszcza dla kanałów cyfrowych i radio – komentuje Artur Malinowski, dyrektor zarzšdzajšcy domu mediowego Carat z Dentsu Aegis Network.

Cały rynek reklamy telewizyjnej w 2017 roku był według Nielsena wart 27 mld zł, o 10,5 proc. więcej niż rok wczeœniej (choć netto raczej w ogóle nie wzrósł), wszystkie stacje wyemitowały 31,5 mln spotów, czyli o prawie 16 proc. więcej niż w 2016 roku.

Największymi telewizyjnymi reklamodawcami w 2017 roku byli Aflofarm (1,42 mld zł), Nestle (666,9 mln zł), Polkomtel (630,3 mln zł)i Polpharma (620,3 mln zł), co wyraŸnie pokazuje, jaki wpływ na rynek może mieć zapowiadana próba wyeliminowania z mediów reklamy leków sprzedawanych bez recepty (OTC).

Druga zmianš, która mocno może uderzyć w telewizję, jako medium utrzymujšce się z reklam, to możliwe ograniczenia reklamy piwa. Zwłaszcza, jeœli weŸmie się pod uwagę, że to roku Mundialu, kiedy browary tradycyjnie mocniej stawiały na kampanie reklamowe. - Jak te zmiany wpłynš na rynek mediowy? W przypadku tych drugich należy się spodziewać przesuwania budżetów do internetu, który obecnie jest drugim medium pod kštem przychodów z reklam browarów – komentowała „Rz" Renata Wasiak-Sosnowska, prezes Havas Media.

Najtłumniej oglšdamy sport

Z zestawienia Nielsena wynika, że wœród dziesięciu najlepiej oglšdanych programów w 2017 roku przeważały relacje sportowe. Aż pięć rekordowych oglšdalnoœci zapewniły relacje z eliminacji o Mistrzostw Œwiata w piłce nożnej (najwięcej osób oglšdało œrednio mecz Polska-Czarnogóra: prawie 8,5 mln). Pozostałych pięciu rekordzistów to relacje z Pucharu œwiata w skokach narciarskich, a także jedno z wydań Teleexpressu (z 6 stycznia 2017 roku) i -tradycyjnie – jeden z odcinków serialu „M jak miłoœć" pokazywanego przez TVP2.

W ostatni dzień 2017 roku czas oglšdania telewizji był, jak zawsze, znacznie dłuższy niż wynika z całorocznej œredniej. Statystyczny widz zasiadał przed telewizorem przez 6 godz. i 9 min, a w Nowy Rok – przez 6 godz. i 7 min.

Pojedynek na sylwestrowe relacje z koncertów współorganizowanych przez największe telewizje wygrała TVP - jej relację z Zakopanego, gdzie œpiewał m.in. autor tegorocznego hitu „Despacito" – Luis Fonsi – oglšdało œrednio 4,69 mln widzów, podczas gdy relację Polsatu z Katowic œledziły w głównej stacji tej grupy 2,2 mln widzów, a zabawę zorganizowanš przez Warszawę i TVN – 1,47 mln osób.

2018 rok TVP otworzyła debiutem nowego serialu historycznego „Korona Królów", którego akcja toczy się w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Dwa pierwsze odcinki serialu wyemitowane w Nowy Rok według Nielsena oglšdało œrednio 3,7 mln widzów