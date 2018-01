Polski Amazon Prime Video jeszcze w tym roku?

Więcej seriali i koniec problemów ze spolszczeniami już niedługo? Amazon może zaostrzyć walkę o polskiego widza.

Serwis VODnews.pl poinformował, że w 2018 roku Amazon Prime Video ma zostać oficjalnie udostępniony Polakom. Z praktycznych rzeczy oznaczać do będzie spolszczenie interfejsu i możliwoœć płatnoœci w złotówkach. Porównujšc ceny można zauważyć, że Amazon Prime Video będzie jednym z tańszych serwisów VOD – miesięczny koszt wyniesie prawdopodobnie około 21 złotych (pierwsze 6 miesięcy ok. 11 zł). Polacy już teraz mogš oglšdać w serwisie około 700 pozycji z polskš wersjš językowš.

- Na polskim rynku VoD wcišż jeszcze jest dużo miejsca, zwłaszcza dla serwisów, gdzie można oglšdać zagraniczne seriale. Amazon już w tej chwili ma bardzo dużo do zaoferowania - choćby nowiutkš "McMafię" czy kultowy sitcom "Parks and Recreation", który od kilku dni dostępny jest w Polsce - ale nie zdobędzie milionów klientów, dopóki nie będzie spolszczony. Brak polskich napisów to dla Polaków duża przeszkoda i widać, że Amazon już z tym brakiem zawzięcie walczy – komentuje Marta Wawrzyn, założycielka Serialowa.pl.

Informacja VODnews.pl, o czym warto pamiętać, jest nieoficjalna i nie została potwierdzona przez Amazon. Jednak gdyby się potwierdziła, to byłaby to znakomita wiadomoœć dla wszystkich fanów seriali i kinomaniaków lubišcych oglšdać legalnie i niedrogo.

W serwisie Amazona można znaleŸć choćby program „The Grand Tour", który prowadzi kontrowersyjny Jeremy Clarckson, czy oryginalne produkcje serwisu takie, jak „Bosch", The Man in High Castle" oraz popularne, starsze seriale innych producentów – „Dr House", „Dwóch i Pół" czy „Jezioro Marzeń".