Facebook wprowadzi w Messengerze możliwość usunięcia wysłanej wiadomości

Facebook postanowił wprowadzić funkcję pozwalajšcš użytkownikom aplikacji Messenger wycofywać wiadomoœci po ich wysłaniu. Stało się to po tym, jak Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka, został przyłapany na takiej operacji. Okazało się, że używa on specjalnej, niedostępnej dla wszystkich wersji aplikacji - pisze Bloomberg.

Serwis Techcrunch donosił w ostatnich dniach, że wiele osób pracujšcych w Facebooku zauważyło, że niektóre wiadomoœci napisane do nich przez Marka Zuckerberga za poœrednictwem Messengera w tajemniczy sposób zniknęły. Zapytany o to Facebook stwierdził, funkcja ta została opracowana po włamaniu na serwery firmy Sony w 2014 roku, które ujawniło poufnš komunikację wewnętrznš spółki. Wtedy to Facebook stworzył możliwoœć, dzięki której pracownicy wysokiego szczebla firmy mogš usunšć swoje wiadomoœci z aplikacji po pewnym czasie.

"Mamy zamiar udostępnić tę możliwoœć szerszemu gronu użytkowników, ale może to zajšć trochę czasu" - napisała w mailowym oœwiadczeniu przesłanym Bloombergowi rzeczniczka Facebooka. "Dopóki ta funkcja nie będzie gotowa dla wszystkich, nie będš z niej korzystać również osoby z kierownictwa firmy. Powinniœmy byli to zrobić wczeœniej - i przykro nam, że nie zrobiliœmy tego" - dodała.

Facebook od kilku tygodni zmaga się z najgorszym kryzysem dotyczšcym prywatnoœci jego użytkowników w swojej historii, po skandalu wokół prywatnych danych 87 mln osób przekazanych firmie Cambridge Analytica. 10 i 11 kwietnia Mark Zuckerberg ma zeznawać w tej sprawie przed Kongresem.