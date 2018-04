Mark Zuckerberg zeznawał w Senacie USA. "Czy Facebook jest monopolem? Nie sądzę"

Prezes Facebooka Mark Zuckerberg złożył długo oczekiwane wyjaœnienia przed połšczonymi Komisjami Handlu i Sprawiedliwoœci Senatu USA. Wypadł podczas przesłuchania zadziwiajšco dobrze.

Akcje Facebooka zamknęły się 4,5 proc. na plusie na koniec wtorkowej sesji na Wall Street. To był największy jednodniowy wzrost kurs tych papierów od dwóch lat. Inwestorzy dobrze ocenili wystšpienie Marka Zuckerberga, prezesa Facebooka przed komisjami Senatu USA. Kajał się w nim za błędy, obiecywał poprawę i wyrażał gotowoœć do współpracy z regulatorami. - Jestem otwarty na właœciwe regulacje - odpowiedział na pytanie jednego z senatorów.

Republikański senator Orin Hatch dopytał go na jakie regulacje jest otwarty. Zuckerberg odparł, że na takie, które będš zrozumiałe przez użytkowników. Jego zdaniem zbyt duże regulacje w takich dziedzinach jak technologia rozpoznawania twarzy czy sztuczna inteligencja sprawiš, że USA pozostanš w tyle za Chinami w wyœcigu technologicznym.

Zuckerberg zaznaczył, że zawsze będzie darmowa wersja Facebooka. Częœć analityków uznała to za zapowiedŸ tego, że pojawi się płatna wersja tego portalu.

Republikański senator Lindsey Graham spytał, czy Facebook jest monopolem. - Nie wydaje mi się, by był - odparł Zuckerberg, wywołujšc chichot na sali.

Główna częœć przesłuchania dotyczyła roli Facebooka w aferze Cambridge Analytica. - Nie wzięliœmy pod uwagę wystarczajšco szerokiego zakresu naszej odpowiedzialnoœci, a to był wielki błšd. To był mój błšd i jest mi przykro. To ja założyłem Facebooka, ja nim kieruję i ja jestem odpowiedzialny za wszystko – stwierdził Zuckerberg w swoim oœwiadczeniu złożonym przed komisjami senackimi. Dodał, że niemożliwym jest stworzenie spółki w akademiku i przekształcenie jej w œwiatowego giganta bez popełniania błędów.

Podkreœlił, że Facebook został założony jako „optymistyczna oraz idealistyczna firma”, która zapewnia ludziom usługi zmieniajšce œwiat w pozytywny sposób. Spółka nie zrobiła jednak wystarczajšco wiele, by zapobiec wykorzystywaniu Facebooka w złych celach takich jak rozprzestrzenianie fałszywych wiadomoœci i mowy nienawiœci, używanie go przez obce potęgi do wpływania na wybory w innych krajach, czy też do masowego zbierania danych osobistych użytkowników. Zuckerberg zadeklarował, że jego spółka jest gotowa wprowadzać zmiany, majšce eliminować te słaboœci.

Prezes Facebooka odniósł się do afery wokół firmy Cambridge Analytica, która zebrała dane milionów użytkowników Facebooka i wykorzystała je na potrzeby kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Zuckerberg stwierdził, że w 2013 r. Alexander Kogan, naukowiec z Uniwersytetu Cambrigde, stworzył aplikację – quizz, który zbierał dane jej użytkowników. W 2014 r. Facebook zmienił reguły dotyczšce tych aplikacji, tak by ograniczyć im dostęp do danych użytkowników.

W 2015 r. Facebook dowiedział się od dziennikarzy „Guardiana”, że Kogan sprzedał dane zebrane na Facebooku firmie Cambridge Analytica. Facebook zażšdał wówczas od Kogana i Cambridge Analytica ich zniszczenia i dostał zapewnienie, że zostały one usunięte.

W zeszłym miesišcu Facebook dowiedział się z mediów, że Cambridge Analytica nie zniszczyła wszystkich danych. Cambridge Analytica zgodziła się jednak na współpracę z firmš dochodzeniowš wynajętš przez Facebook, by ustalić kiedy te dane zostały rzeczywiœcie zniszczone. Zuckerberg zapewnił, że jego firma pracuje nad ograniczaniem aplikacjom dostępu do danych użytkowników Facebooka.

W słowa Zuckerberga nie wierzył senator Richard Blumenthal, który pokazał umowę jakš Kogan podpisał z Facebookiem. WyraŸnie była w niej mowa o komercyjnym wykorzystywaniu danych zbieranych na Facebooku. - Facebook celowo był œlepy - stwierdził Blumenthal.

Zuckerberg musiał przyznać, że Facebook nie powiadomił amerykańskiego regulatora FTC o wielkim wycieku danych do firmy Cambridge Analytica. - Uznaliœmy to już za zamkniętš sprawę - stwierdził szef Facebooka. Przyznał również, że Facebook mógł zbanować Cambridge Analytica w 2015 r., gdyż spółka ta przedstawiała się wówczas jedynie jako reklamodawca, więc naruszała regulamin. Nie doszło jednak do banu rzekomo w wyniku pomyłki.

Zuckerberg odniósł się również do kwestii rzekomej rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA. Stwierdził, że zidentyfikował działania takich grup jak APT28 (wišzanš przez rzšd USA z rosyjskim wywiadem wojskowym) oraz usuwał tworzone przez nie strony.

W sierpniu 2017 r. zamknięto 470 kont zwišzanych z rosyjskš „farmš trolli” czyli Agencjš Badań Internetu (IRA). Zuckerberg ocenia, że 126 mln ludzi mogło oglšdać treœci wytworzone na tych kontach w cišgu trzech lat a IRA wydała 100 tys. dolarów na około 3 tys. facebookowych reklam.

Zuckerberg zapewnił przy tym, że jego firma pracuje cały czas nad ulepszaniem technologii mogšcych wyeliminować tego typu przypadki. Przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2017 r. zlikwidowała 30 tys. fałszywych kont. Przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech w 2017 r. współpracowała z tamtejszš komisjš wyborczš. W zeszłym tygodniu Facebook zlikwidował dodatkowe 270 kont powišzanych z IRA i oddziaływujšcych na użytkowników na Ukrainie, w Azerbejdżanie i Uzbekistanie.

Obecnie w dziale bezpieczeństwa Facebooka i przy kontroli treœci pracuje 15 tys. ludzi a do końca roku będzie ich pracowało ponad 20 tys. Każdy kto będzie chciał na Facebooku zamieœcić reklamę politycznš będzie musiał potwierdzić swojš tożsamoœć. Ostrzej będzie weryfikowana tożsamoœć administratorów dużych stron. Będzie też dostępne narzędzie umożliwiajšce sprawdzanie użytkownikom jakie reklamy zamieszcza dana witryna facebookowa.

Zuckerberg stwierdził też, że kooperuje z dochodzeniem specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie domniemanej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA.

Senator Sheldon Whitehouse zwrócił uwagę, że Facebookowi będzie trudno zweryfikować, kto naprawdę zlecił danš reklamę politycznš. Rosjanie mogš np. wykorzystywać spółki zarejestrowane w Delaware do zakupu tych reklam. Zuckerberg przyznał, że to prawda.

Republikański senator Ted Cruz dociskał Zuckerberga pytaniami o to, czy Facebook jest uprzedzony wobec konserwatywnych treœci. Zuckerberg zaprzeczał temu.

Demokratyczny senator Patrick Leahy dopytywał Zuckerberga na temat roli Facebooka w czystkach etnicznych ludnoœci Rohingiya w Myanmarze. Zuckerberg odparł, że Facebooka zatrudnia więcej lingwistów biegłych w języku birmańskim, by usuwać konta nawołujšce do przemocy przeciwko Rohingiya.

Przesłuchanie Marka Zuckerberga zakończyło się po blisko 5 godzinach.

Do złożenia wyjaœnień Zuckerberga wezwały także Parlament Europejski i parlament Wielkiej Brytanii, ale osobiœcie prezes Facebooka miał stawić się tylko na przesłuchaniach w Waszyngtonie. W Brukseli i Londynie najprawdopodobniej reprezentować go będš prawnicy firmy.