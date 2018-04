W środę akcja #Faceblock - wyłącz Facebooka na cały dzień

Œwiatowy bojkot Facebooka trwa i dziœ ma nastšpić jego eskalacja. W œrodę 11 kwietnia w internecie zorganizowano akcję #Faceblock, która nawołuje użytkowników do usunięcia konta w tym serwisie albo nie włšczania go przez cały dzień.

Tuż po wybuchu afery zwišzanej z firmš Cambridge Analytica, w serwisach społecznoœciowych powstała akcja #DeleteFacebook, która skłoniła już mnóstwo internautów do usunięcia konta na Facebooku. Bojkot popularnego portalu założonego przez Marka Zuckerberga przybiera coraz większš skalę. Na œrodę 11 kwietnia aktywiœci zaplanowali kolejnš ogólnoœwiatowš akcję #Faceblock i apelujš do użytkowników, by tego dnia nie korzystali zupełnie z Facebooka ani należšcych do niego aplikacji -Messenger, WhatsApp i Instagram. Ma to być wyraz protestu wobec prowadzonej przez firmę polityki ochrony danych.

Termin nie został wybrany przypadkowo. 11 kwietnia przypada drugi dzień zeznań prezesa Facebooka, Marka Zuckerberga, w sprawie wycieku danych z konta milionów użytkowników do zewnętrznej firmy Cambridge Analytica. Pierwszego dnia podczas przesłuchań przez Komisję Handlu i Sprawiedliwoœci Senatu USA Zuckerberg wypadł aż zaskakujšco dobrze. Jego wielokrotne przeprosiny i wyczerpujšce odpowiedzi musiały przekonać inwestorów, ponieważ akcje Facebooka zamknęły się 4,5 proc. na plusie na koniec wtorkowej sesji na Wall Street. Zuckerberg obiecał między innymi, że jego firma będzie pracować jeszcze ciężej nad ulepszaniem technologii ochrony danych i zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników. Wyraził także gotowoœć do współpracy z organami danych.

Czy jego słowa przekonajš także internatów? Dowiemy się zapewne dziœ wieczorem.