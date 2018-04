Sporo premier od rodzimych producentów gier

Najbliższe miesišce przyniosš wysyp nowych tytułów wyprodukowanych przez rodzimych game developerów.

W III kwartale br. premierę gry o kodowej nazwie „Mansion” zaplanował Feardemic, spółka z grupy Bloober Team. „Mansion” to nowy horror, który ma być wydany na PC, PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Tytuł nie był wczeœniej zapowiadany. To efekt nie najlepszego przyjęcia poprzedniej gry od Feardemic, czyli „Perception”. - Teraz jesteœmy bardzo ostrożni w doborze nowych tytułów do portfolio wydawniczego, dlatego długo zajęło nam wyselekcjonowanie pozycji, którymi jesteœmy zainteresowani jako potencjalny wydawca - tłumaczy Marcin Kawa, prezes Feardemic.

Według niego „Mansion” to unikalny tytułu, który daje dobre perspektywy. Spółka - ze względów marketingowych - na tym etapie nie chce ujawnić ostatecznej nazwy gry. Ale to nie koniec niespodzianek w tym roku w wykonaniu spółki z grupy Bloober Team. - Przyglšdamy się kilku innym tytułom - zapowiada Marcin Kawa.

Bloober Team przekonuje, że jubileuszowy, dziesišty rok funkcjonowania spółki, będzie najlepszym rokiem w historii tego producenta i wydawcy gier z gatunku horror psychologiczny. Ale ambitny plan majš również inni rodzimi game developerzy. Przykładem jest 7Levels, który zakończyło prace nad prototypem nowej gry. Trafi ona do sprzedaży na konsolę Nintendo Switch w 2019 r. Krakowskie studio, które jest w trakcie procedury dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, nie zdradza szczegółów na temat produkcji. Wiadomo jedynie, że będzie to platformowa, przygodowa gra akcji, osadzona w zupełnie innym klimacie niż wczeœniejszy „Castle of Heart”. Ten tytułdo sprzedaży trafił pod koniec marca. - Dane cały czas do nas spływajš, jesteœmy zadowoleni ze sprzedaży po pierwszym tygodniu. Na bieżšco monitorujemy sytuację i będziemy reagowali, gdy zajdzie taka potrzeba. Należy pamiętać, że gra zadebiutowała dotychczas na dwóch z trzech docelowych rynków i nie mamy pełnego obrazu jej popularnoœci - zaznacza Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels.

Już wkrótce wzbogaci się też portfolio wydawnicze Vivid Games. Firma planuje trzy nowe gry: „Space Pioneer”, „Metal Fist” oraz „Gravity Rider”. Ta pierwsza do globalnej dystrybucji trafi w maju. Miesišc póŸniej pojawi się bijatyka „Metal Fist”, a w sierpniu pochodzšca z programu wydawniczego gra wyœcigowa „Gravity Rider”. - Wieloletnia, intensywna praca całego zespołu zaowocowała stworzeniem atrakcyjnych, grywalnych tytułów, z których jesteœmy dumni i które mogš zapewnić spółce wysokie przychody przez wiele lat - podkreœla Remigiusz Koœcielny, prezes Vivid Games.

Bydgoska spółka nie ma jednak powodów do zadowolenia. Ubiegły rok zakończyła stratš. - Strata wykazana przez grupę to w dużej mierze konsekwencja operacji księgowych pozostajšcych bez wpływu na stan posiadanych œrodków finansowych. W wyniku zmian przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynik został obcišżony przez pomniejszone o ok. 5,1 mln zł aktywo podatkowe z roku 2015 - tłumaczy Hanna Gelo, dyrektor finansowa Vivid Games.

Spółka wypracowała w 2017 r. niespełna 9,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Jednoczeœnie grupie kapitałowej udało się o 3,7 mln zł obniżyć koszty operacyjne. Remigiusz Koœcielny wskazuje, że rok 2017 udowodnił, iż w roku bez premiery i znaczšcych aktualizacji, spółka jest w stanie generować stabilne przychody dzięki dobrym produktom z poprzednich lat.