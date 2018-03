Federalna Komisja ds. Handlu wszczyna dochodzenie ws. Facebooka

Amerykańska Federalna Komisja ds. Handlu (FTC) wszczęła dochodzenie w sprawie Facebooka po doniesieniach, że firma analityczna, która pracowała na rzecz kampanii Donalda Trumpa, nielegalnie uzyskała dostęp do danych ponad 50 milionów użytkowników serwisu. Œledztwo może zakończyć się gigantycznš grzywnš dla firmy - informuje Bloomberg. Notowania Facebooka na giełdzie w Nowym Jorku taniejš w tej chwili o blisko 6 proc.

Istotš œledztwa jest to, czy Facebook złamał porozumienie z 2011 r. kończšce postępowanie Komisji wobec firmy. Nakazywało ono, aby Facebook powiadamiał użytkowników i otrzymywał ich wyraŸnš zgodę przed udostępnieniem danych osobowych w sposób wykraczajšcy poza ustawienia prywatnoœci.

Facebook napisał w oœwiadczeniu, że odrzuca "wszelkie sugestie mówišce o naruszeniu ugody".

W ostatnich dniach amerykańskie i brytyjskie dzienniki poinformowały o największym w historii wycieku danych z Facebooka. Jeden z amerykańskich naukowców użył tego portalu społecznoœciowego, aby namówić jego użytkowników do przekazania danych o sobie i swoich znajomych w ramach jednego z projektów akademickich. Zgodziło się na to 270 tys. osób, co spowodowało, że w rękach naukowca znalazły się poufne i osobiste informacje o ponad 50 milionach osób. Następnie profesor przekazał te dane do Cambridge Analytica, która wykorzystała je m.in. w kampanii wyborczej Donalda Trumpa i podczas referendum nt. Brexitu.

Jeœli FTC ostatecznie stwierdzi, że Facebook złamał umowę z 2011 r., może nakazać wypłacić firmie po 40 tys. dolarów za każde jej naruszenie. Kara może być w sumie liczona w setkach milionów dolarów.

Również kolejne instytucje nadzoru w USA i Europie zapowiadajš œledztwa w tej sprawie. Z kolei brytyjska komisja parlamentarna we wtorek formalnie poprosiła Marka Zuckerberga o stawienie się przed jej obliczem i złożenie wyjaœnień w tej sprawie.

W poniedziałek akcje Facebooka straciły na wartoœci prawie 7 proc. W czasie wtorkowej sesji w Nowym Jorku tracš chwilami nawet 6 proc.